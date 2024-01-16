https://ria.ru/20240116/putin-1921673213.html
Путин поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой
Путин поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой
Работники местного самоуправления в Донбассе и Новороссии - сильные, стальные люди, которые доказали, что их не сломить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:33
2024-01-16T16:33
2024-01-16T16:59
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Работники местного самоуправления в Донбассе и Новороссии - сильные, стальные люди, которые доказали, что их не сломить, заявил президент РФ Владимир Путин."Стойкость, самоотверженность проявляют муниципальные служащие наших регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, часто работают под обстрелами, помогают старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой. Конечно, отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить", - сказал Путин на церемонии вручения премии "Служение" лучшим представителям местного самоуправления.Он также поблагодарил всех тех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой, поддерживает семьи военнослужащих.
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850067848.html
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владимир путин, общество, донбасс, новороссия, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Донбасс, Новороссия, Россия
Путин поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой
Путин: на Донбассе работают сильные, стальные люди, которых не сломить