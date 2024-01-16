https://ria.ru/20240116/putin-1921609562.html
Путин вручает награды на Всероссийской премии "Служение". Трансляция
Путин вручает награды на Всероссийской премии "Служение". Трансляция - РИА Новости, 16.01.2024
Путин вручает награды на Всероссийской премии "Служение". Трансляция
Президент России Путин вручает награды на Всероссийской муниципальной премии "Служение". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:26
2024-01-16T16:26
2024-01-16T16:26
россия
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Президент России Путин вручает награды на Всероссийской муниципальной премии "Служение".
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин на Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Путин на Всероссийской муниципальной премии "Служение"
2024-01-16T16:26
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, видео
Россия
Путин вручает награды на Всероссийской премии "Служение". Трансляция
Президент России Путин вручает награды на Всероссийской муниципальной премии "Служение".
2024-01-16T16:26
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PT13M26S
Президент России Путин вручает награды на Всероссийской муниципальной премии "Служение".