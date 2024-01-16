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ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 16.01.2024
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:55
2024-01-16T10:55
2024-01-16T10:55
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. "В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Он проходит на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР", - говорится в сообщении "Единой России". Кроме того, по данным пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тысяч человек. "Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени", - отметили в партии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, единая россия, мгер
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, МГЕР
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале
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"В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Он проходит на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР", - говорится в сообщении "Единой России".
Кроме того, по данным пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тысяч человек.
"Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени", - отметили в партии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.