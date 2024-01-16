https://ria.ru/20240116/putin-1921565042.html

ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 16.01.2024

ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:55

2024-01-16T10:55

2024-01-16T10:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

единая россия

мгер

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. "В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Он проходит на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР", - говорится в сообщении "Единой России". Кроме того, по данным пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тысяч человек. "Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени", - отметили в партии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, единая россия, мгер