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ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 16.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:55 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921565042.html
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 16.01.2024
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:55
2024-01-16T10:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. "В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Он проходит на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР", - говорится в сообщении "Единой России". Кроме того, по данным пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тысяч человек. "Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени", - отметили в партии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.
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политика, россия, владимир путин, единая россия, мгер
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, МГЕР
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина
Сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
«
"В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Он проходит на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР", - говорится в сообщении "Единой России".
Кроме того, по данным пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тысяч человек.
"Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени", - отметили в партии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.
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Год выбора
2 января, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияМГЕР
 
 
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