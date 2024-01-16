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В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа - РИА Новости, 16.01.2024
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20:21 16.01.2024 (обновлено: 20:24 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/protsess-1921725228.html
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа - РИА Новости, 16.01.2024
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:21
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в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете – теперь она добивается выплаты 10 миллионов долларов за клевету. Первый процесс прошел в 2023 году. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа. Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций в дополнение к 5 миллионам долларов, которые уже предписано выплатить экс-президенту в ходе прошлогоднего процесса. Во вторник проходит процесс избрания жюри присяжных. Трамп и Кэрролл, по сообщениям СМИ, уже находятся в суде. Трамп прибыл в суд на следующий день после победы в предварительных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии, прошедших в Айове.
https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, США
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа

В Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа

© AP Photo / Yuki IwamuraЗдание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Здание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Здание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете – теперь она добивается выплаты 10 миллионов долларов за клевету.
Первый процесс прошел в 2023 году. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление
11 января, 15:18
На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа.
Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций в дополнение к 5 миллионам долларов, которые уже предписано выплатить экс-президенту в ходе прошлогоднего процесса.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Судьбу США решит вице-президент
14 января, 08:00
Во вторник проходит процесс избрания жюри присяжных. Трамп и Кэрролл, по сообщениям СМИ, уже находятся в суде.
Трамп прибыл в суд на следующий день после победы в предварительных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии, прошедших в Айове.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином
6 января, 03:01
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампСША
 
 
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