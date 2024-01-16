https://ria.ru/20240116/protsess-1921725228.html
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа - РИА Новости, 16.01.2024
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:21
2024-01-16T20:21
2024-01-16T20:24
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862394611_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_737ddbf51713653b5eb514ec3389ec2e.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете – теперь она добивается выплаты 10 миллионов долларов за клевету. Первый процесс прошел в 2023 году. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа. Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций в дополнение к 5 миллионам долларов, которые уже предписано выплатить экс-президенту в ходе прошлогоднего процесса. Во вторник проходит процесс избрания жюри присяжных. Трамп и Кэрролл, по сообщениям СМИ, уже находятся в суде. Трамп прибыл в суд на следующий день после победы в предварительных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии, прошедших в Айове.
https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
https://ria.ru/20240106/tramp-1919890400.html
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862394611_233:0:2901:2001_1920x0_80_0_0_8098a741e7dc3b85e200d5ca14cd86e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, США
В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
В Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете – теперь она добивается выплаты 10 миллионов долларов за клевету.
Первый процесс прошел в 2023 году. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации.
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление
На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа.
Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций в дополнение к 5 миллионам долларов, которые уже предписано выплатить экс-президенту в ходе прошлогоднего процесса.
Судьбу США решит вице-президент
Во вторник проходит процесс избрания жюри присяжных. Трамп и Кэрролл, по сообщениям СМИ, уже находятся в суде.
Трамп прибыл в суд на следующий день после победы в предварительных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии, прошедших в Айове
.
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином