https://ria.ru/20240116/protsess-1921725228.html

В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа

В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа - РИА Новости, 16.01.2024

В Нью-Йорке начался процесс по делу писательницы Джин Кэрролл и Трампа

В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:21

2024-01-16T20:21

2024-01-16T20:24

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НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке во вторник начался второй процесс по делу писательницы Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете – теперь она добивается выплаты 10 миллионов долларов за клевету. Первый процесс прошел в 2023 году. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа. Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций в дополнение к 5 миллионам долларов, которые уже предписано выплатить экс-президенту в ходе прошлогоднего процесса. Во вторник проходит процесс избрания жюри присяжных. Трамп и Кэрролл, по сообщениям СМИ, уже находятся в суде. Трамп прибыл в суд на следующий день после победы в предварительных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии, прошедших в Айове.

https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240106/tramp-1919890400.html

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, сша