https://ria.ru/20240116/protest-1921739401.html

В Румынии украинские водители вышли на протесты из-за блокировки КПП

В Румынии украинские водители вышли на протесты из-за блокировки КПП - РИА Новости, 16.01.2024

В Румынии украинские водители вышли на протесты из-за блокировки КПП

Украинские водители в ответ на блокирование пунктов пропуска в Румынии вышли на акцию протеста, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:04

2024-01-16T22:04

2024-01-16T22:04

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинские водители в ответ на блокирование пунктов пропуска в Румынии вышли на акцию протеста, сообщает украинское издание "Страна.ua". Украинская Госпогранслужба в понедельник сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной. "Украинские водители, которые застряли в Румынии, сегодня вышли на акцию протеста на центральную дорогу в городе Сирет, который находится неподалеку от пропускного пункта "Сирет-Порубне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинские водители таким образом "хотят привлечь внимание местной власти к их проблемам, чтобы блокаду границы сняли как можно скорее". Как отмечается, в среду в 9.00 мск они вновь выйдут на протестные акции. Госпогранслужба Украины в субботу и воскресенье сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ria.ru/20240114/peregovory-1921291565.html

https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html

https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html

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