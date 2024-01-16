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Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США - РИА Новости, 16.01.2024
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21:41 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/protest-1921736749.html
Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США
Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США - РИА Новости, 16.01.2024
Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США
Десятки пропалестинских демонстрантов собрались во вторник на очередную протестную акцию в поддержку прекращения огня в Газе в здании имени Кэннона в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:41
2024-01-16T21:41
в мире
вашингтон (штат)
марджори тейлор грин
конгресс сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Десятки пропалестинских демонстрантов собрались во вторник на очередную протестную акцию в поддержку прекращения огня в Газе в здании имени Кэннона в Вашингтоне, где расположены используемые палатой представителей офисы, сообщают активистские движения и американские законодатели. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин во вторник в соцсети Х опубликовала видео из здания Кэннона, на котором запечатлены десятки демонстрантов, скандирующие лозунги с призывом к прекращению огня. Движение "Mennonite Action" в аналогичной соцсети сообщает, что в здании бастуют порядка 150 человек. Также активисты утверждают, что полиция проводит аресты, публикуя соответствующие видео. Официального подтверждения этой информации пока нет. Акция, когда десятки пропалестинских активистов проникли в здание Кэннона, прошла в Вашингтоне в октябре минувшего года. Тогда полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание активистов, а манифестантов оттеснила с улиц. Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в тот день в ходе протестов были арестованы 500 человек.
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в мире, вашингтон (штат), марджори тейлор грин, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Вашингтон (штат), Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США

Пропалестинские демонстранты начали протест в здании конгресса в Вашингтоне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Десятки пропалестинских демонстрантов собрались во вторник на очередную протестную акцию в поддержку прекращения огня в Газе в здании имени Кэннона в Вашингтоне, где расположены используемые палатой представителей офисы, сообщают активистские движения и американские законодатели.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин во вторник в соцсети Х опубликовала видео из здания Кэннона, на котором запечатлены десятки демонстрантов, скандирующие лозунги с призывом к прекращению огня.
Движение "Mennonite Action" в аналогичной соцсети сообщает, что в здании бастуют порядка 150 человек. Также активисты утверждают, что полиция проводит аресты, публикуя соответствующие видео. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Акция, когда десятки пропалестинских активистов проникли в здание Кэннона, прошла в Вашингтоне в октябре минувшего года. Тогда полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание активистов, а манифестантов оттеснила с улиц. Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в тот день в ходе протестов были арестованы 500 человек.
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