https://ria.ru/20240116/prigovor-1921676613.html

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста - РИА Новости, 16.01.2024

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

Второй западный окружной военный суд приговорил к колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:45

2024-01-16T16:45

2024-01-16T17:51

россия

сергей волков (космонавт)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости. "Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил решение судья Андрей Плужников. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом прокурор просил назначить подсудимому семь лет колонии общего режима, а также лишить звания полковника. Тем не менее лишать государственных наград его не стали. Заявленный Росгвардией иск на 395,4 миллиона рублей, который вменяется Волкову в качестве ущерба, передали в гражданское производство.Обвиняемого задержали в марте прошлого года. По данным следствия, на заводе его предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный функционал, поэтому они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять дроны малого класса.Как заявлял адвокат, производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный Волковым.В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от их использования.Согласно сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а их отгрузка должна была произойти к декабрю 2021-го.

https://ria.ru/20231228/prigovor-1918725402.html

https://ria.ru/20240115/shtraf-1921466021.html

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россия, сергей волков (космонавт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество