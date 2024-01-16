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Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста - РИА Новости, 16.01.2024
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16:45 16.01.2024 (обновлено: 17:51 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/prigovor-1921676613.html
Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста
Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста - РИА Новости, 16.01.2024
Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста
Второй западный окружной военный суд приговорил к колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:45
2024-01-16T17:51
россия
сергей волков (космонавт)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости. "Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил решение судья Андрей Плужников. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом прокурор просил назначить подсудимому семь лет колонии общего режима, а также лишить звания полковника. Тем не менее лишать государственных наград его не стали. Заявленный Росгвардией иск на 395,4 миллиона рублей, который вменяется Волкову в качестве ущерба, передали в гражданское производство.Обвиняемого задержали в марте прошлого года. По данным следствия, на заводе его предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный функционал, поэтому они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять дроны малого класса.Как заявлял адвокат, производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный Волковым.В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от их использования.Согласно сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а их отгрузка должна была произойти к декабрю 2021-го.
https://ria.ru/20231228/prigovor-1918725402.html
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россия, сергей волков (космонавт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Сергей Волков (космонавт), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

Полковнику Росгвардии дали 6 лет за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

© РИА НовостиСергей Волков в суде
Сергей Волков в суде
© РИА Новости
Сергей Волков в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил решение судья Андрей Плужников.
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Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом прокурор просил назначить подсудимому семь лет колонии общего режима, а также лишить звания полковника. Тем не менее лишать государственных наград его не стали. Заявленный Росгвардией иск на 395,4 миллиона рублей, который вменяется Волкову в качестве ущерба, передали в гражданское производство.
Обвиняемого задержали в марте прошлого года. По данным следствия, на заводе его предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный функционал, поэтому они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять дроны малого класса.
Как заявлял адвокат, производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный Волковым.
В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от их использования.
Согласно сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а их отгрузка должна была произойти к декабрю 2021-го.
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