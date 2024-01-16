https://ria.ru/20240116/premiya-1921675960.html

Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"

Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества" - РИА Новости, 16.01.2024

Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"

Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:41

2024-01-16T16:41

2024-01-16T17:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества", торжественная церемония состоялась на площадке Live Арены.Всероссийская муниципальная премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: "Прямой разговор — доверие к власти", "Новые технологии — новые возможности", "Мой край — моя гордость", "Опыт наставника — успех молодых", "Малая родина — сила России", "Защита Отечества — общее дело", "Объединяя усилия — умножаем возможности", "Практики муниципалитета — решения для страны", "Инициатива каждого — общий успех". Специальной номинацией "Судьба человека — гордость Отечества" награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям. По итогам заявочной кампании было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Еще 433 заявки было подано в специальной номинации.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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общество, россия, владимир путин