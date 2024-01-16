https://ria.ru/20240116/premiya-1921675960.html
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества" - РИА Новости, 16.01.2024
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"
Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:41
2024-01-16T16:41
2024-01-16T17:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921678693_0:188:1529:1048_1920x0_80_0_0_65dd7bd89d753532d61a241f6380c94a.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества", торжественная церемония состоялась на площадке Live Арены.Всероссийская муниципальная премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: "Прямой разговор — доверие к власти", "Новые технологии — новые возможности", "Мой край — моя гордость", "Опыт наставника — успех молодых", "Малая родина — сила России", "Защита Отечества — общее дело", "Объединяя усилия — умножаем возможности", "Практики муниципалитета — решения для страны", "Инициатива каждого — общий успех". Специальной номинацией "Судьба человека — гордость Отечества" награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям. По итогам заявочной кампании было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Еще 433 заявки было подано в специальной номинации.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921678693_0:0:1529:1148_1920x0_80_0_0_a1eeb4d6f43c6826d2ca8543ef22d960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"
Путин вручил Сафиной премию в номинации "Судьба человека — гордость Отечества"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества", торжественная церемония состоялась на площадке Live Арены.
Всероссийская муниципальная премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы.
Премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: "Прямой разговор — доверие к власти", "Новые технологии — новые возможности", "Мой край — моя гордость", "Опыт наставника — успех молодых", "Малая родина — сила России", "Защита Отечества — общее дело", "Объединяя усилия — умножаем возможности", "Практики муниципалитета — решения для страны", "Инициатива каждого — общий успех".
Специальной номинацией "Судьба человека — гордость Отечества" награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям.
По итогам заявочной кампании было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Еще 433 заявки было подано в специальной номинации.
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года