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Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке - РИА Новости, 16.01.2024
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12:15 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/prekratit-1921585690.html
Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке
Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке - РИА Новости, 16.01.2024
Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке
Правительство Эстонии намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе, заявила во вторник премьер-министр... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:15
2024-01-16T12:15
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эстония
кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе, заявила во вторник премьер-министр Кая Каллас. "Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование", - сказала Каллас, отвечая на вопросы депутатов парламента. Премьер отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке состоит в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве. "Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться в этом направлении", - подчеркнула Каллас. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
https://ria.ru/20240112/litva-1921016480.html
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в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке

Каллас: Эстония намерена прекратить финансирование образования на русском языке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе, заявила во вторник премьер-министр Кая Каллас.
"Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование", - сказала Каллас, отвечая на вопросы депутатов парламента.
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Премьер отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке состоит в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве.
"Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться в этом направлении", - подчеркнула Каллас.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.
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Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
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