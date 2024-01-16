https://ria.ru/20240116/povyshat-1921635940.html
Мишустин призвал повышать финансовую грамотность у населения
Мишустин призвал повышать финансовую грамотность у населения - РИА Новости, 16.01.2024
Мишустин призвал повышать финансовую грамотность у населения
Повышение финансовой грамотности является одним из существенных условий дальнейшего развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:54
2024-01-16T14:54
2024-01-16T15:24
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Повышение финансовой грамотности является одним из существенных условий дальнейшего развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу всех вас поприветствовать на совещании, которое посвящено финансовой грамотности и формированию финансовой культуры наших граждан. Но вообще повышение финансовой грамотности - это одно из существенных условий для дальнейшего развития всей страны", - сказал премьер на совещании с представителями субъектов РФ по повышению финансовой культуры граждан, которое проходило в координационном центре правительства на ВДНХ. Он отметил, что каждый человек после колледжа, института, университета получает профессию, которая дает возможность зарабатывать деньги. "Но не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, в первую очередь - ориентироваться в тех инструментах, в современном инструментарии, который так или иначе позволяет сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфере высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем, скажем так, качественных", - добавил премьер. Он подчеркнул, что нужно разбираться в современных технологиях и цифровых активах, и для этого разрабатывается соответствующая стратегия. "Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к такой целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих как раз на поведение человека", - сказал Мишустин. По его словам, в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, которая в октябре 2023 года была утверждена правительством. Он напомнил, что реализация этого документа будет осуществляться по восьми основным направлениям, в том числе информационно-просветительской деятельности, образовательному направлению, подготовке профильных специалистов, взаимодействию с бизнесом и финансовыми организациями и так далее. По мнению Мишустина, в конечном итоге все это будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны. Обращаясь к участникам совещания, премьер сказал, что их работа на местах - это не только продвижение финансовой грамотности и ее популяризация, но и получение обратной связи о том, насколько эта деятельность эффективна. Он также обратил внимание на необходимость находиться в постоянном контакте с людьми. "Хочу сказать, что, наверное, за пару десятилетий подход к финансовой грамотности изменился. Министерство финансов давно занимается этой проблематикой, и сегодня уже совсем другие условия, чем это было когда-то на заре зарождения финансовых рынков в новой России", - отметил Мишустин, пожелав участникам совещания успехов в выполнении всех поставленных задач.
https://ria.ru/20200228/1565339146.html
https://ria.ru/20240116/mishustin-1921627015.html
https://ria.ru/20210213/mishustin-1597317434.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин призвал повышать финансовую грамотность у населения
Мишустин назвал повышение финграмотности существенным условием развития страны
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Повышение финансовой грамотности является одним из существенных условий дальнейшего развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хочу всех вас поприветствовать на совещании, которое посвящено финансовой грамотности и формированию финансовой культуры наших граждан. Но вообще повышение финансовой грамотности - это одно из существенных условий для дальнейшего развития всей страны", - сказал премьер на совещании с представителями субъектов РФ по повышению финансовой культуры граждан, которое проходило в координационном центре правительства на ВДНХ.
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Он отметил, что каждый человек после колледжа, института, университета получает профессию, которая дает возможность зарабатывать деньги.
"Но не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, в первую очередь - ориентироваться в тех инструментах, в современном инструментарии, который так или иначе позволяет сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфере высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем, скажем так, качественных", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что нужно разбираться в современных технологиях и цифровых активах, и для этого разрабатывается соответствующая стратегия.
"Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к такой целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих как раз на поведение человека", - сказал Мишустин.
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По его словам, в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, которая в октябре 2023 года была утверждена правительством. Он напомнил, что реализация этого документа будет осуществляться по восьми основным направлениям, в том числе информационно-просветительской деятельности, образовательному направлению, подготовке профильных специалистов, взаимодействию с бизнесом и финансовыми организациями и так далее. По мнению Мишустина, в конечном итоге все это будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны.
Обращаясь к участникам совещания, премьер сказал, что их работа на местах - это не только продвижение финансовой грамотности и ее популяризация, но и получение обратной связи о том, насколько эта деятельность эффективна. Он также обратил внимание на необходимость находиться в постоянном контакте с людьми.
"Хочу сказать, что, наверное, за пару десятилетий подход к финансовой грамотности изменился. Министерство финансов давно занимается этой проблематикой, и сегодня уже совсем другие условия, чем это было когда-то на заре зарождения финансовых рынков в новой России", - отметил Мишустин, пожелав участникам совещания успехов в выполнении всех поставленных задач.
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