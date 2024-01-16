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ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:18
2024-01-16T14:18
2024-01-16T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении