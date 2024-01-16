Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.01.2024 (обновлено: 14:26 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/poteri-1921626196.html
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:18
2024-01-16T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка ДНР.
"Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала