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ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024

ВСУ потеряли до 120 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:18

2024-01-16T14:18

2024-01-16T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих, систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика