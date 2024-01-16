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Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию - РИА Новости, 16.01.2024
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06:31 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/popkov-1921537030.html
Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию
Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию - РИА Новости, 16.01.2024
Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию
"Ангарский маньяк" Попков, приговоренный к пожизненному заключению за 83 убийства, не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре еще за три убийства,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:31
2024-01-16T06:31
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ИРКУТСК, 16 янв - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Попков, приговоренный к пожизненному заключению за 83 убийства, не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре еще за три убийства, его этапировали в колонию особого режима в Мордовии, сообщает Иркутская областная прокуратура. Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска. "Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу. В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия", - говорится в сообщении. По данным СК, с учетом нового приговора Попков осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийства трех женщин.
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иркутск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию

Ангарский маньяк Попков этапирован в Мордовию, он не стал обжаловать приговор

© Фото : Прокуратура Иркутской области/TelegramМихаил Попков в суде
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Прокуратура Иркутской области/Telegram
Михаил Попков в суде. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 янв - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Попков, приговоренный к пожизненному заключению за 83 убийства, не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре еще за три убийства, его этапировали в колонию особого режима в Мордовии, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска.
"Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу. В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.
По данным СК, с учетом нового приговора Попков осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийства трех женщин.
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ИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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