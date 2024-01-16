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Саудовская Аравия поможет Азербайджану разминировать Карабах

Саудовская Аравия поможет Азербайджану разминировать Карабах - РИА Новости, 16.01.2024

Саудовская Аравия поможет Азербайджану разминировать Карабах

Правительство Саудовской Аравии окажет финансовую поддержку в очищении Карабаха, сообщили РИА Новости в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA). РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:46

2024-01-16T11:46

2024-01-16T11:46

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саудовская аравия

ильхам алиев

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БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии окажет финансовую поддержку в очищении Карабаха, сообщили РИА Новости в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA). С осени прошлого года власти Азербайджана, после возвращения контроля над всей территорией Карабаха, проводят разминирование региона. Минная опасность существует во всех районах, в том числе там, где в 1994-2020 годах проходила линия соприкосновения азербайджанских войск и армянских сил, которые в тот период контролировали территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и ряда прилегающих к ней территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что для полного разминирования региона потребуется около 30 лет и 25 миллиардов долларов. "Правительство Саудовской Аравии окажет финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане посредством Центра гуманитарной помощи им. Короля Салмана. В связи с этим подписан Меморандум о финансовой помощи. Документ подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и заместитель директора Департамента медицины и окружающей среды Центра гуманитарной помощи им. Короля Саламана Абдулла Мухаммед Альвадеи. Гости ознакомились с выставкой, на которой были представлены макеты мин и других взрывоопасных боеприпасов, установленных Арменией на территории Карабаха, инструментами и оборудованием по разминированию, одеждой индивидуальной защиты", - отметили в агентстве. По данным минобороны Азербайджана, во вторник в Баку также прибыло руководство Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии. "Находящиеся с визитом в нашей стране руководство Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии посетили Институт военного управления Национального университета обороны Азербайджана. На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, состоялся подробный обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в релизе минобороны.

https://ria.ru/20240101/karabakh-1919298633.html

https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html

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в мире, азербайджан, саудовская аравия, ильхам алиев