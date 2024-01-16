https://ria.ru/20240116/pomosch-1921684634.html

Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО

Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:10

2024-01-16T17:10

2024-01-16T17:10

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих, подчеркнув, что это имеет огромное нравственное значение. "Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение", — сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Путин подчеркнул, что надо "видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать".

https://ria.ru/20240116/premiya-1921675960.html

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общество, россия, владимир путин