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Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:10
2024-01-16T17:10
2024-01-16T17:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих, подчеркнув, что это имеет огромное нравственное значение. "Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение", — сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Путин подчеркнул, что надо "видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО на передовой
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих, подчеркнув, что это имеет огромное нравственное значение.
"Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение", — сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Путин подчеркнул, что надо "видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать".
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"