Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/pomosch-1921684634.html
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:10
2024-01-16T17:10
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих, подчеркнув, что это имеет огромное нравственное значение. "Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение", — сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Путин подчеркнул, что надо "видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать".
https://ria.ru/20240116/premiya-1921675960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_130fbbb4bb5fba3f2b4bed0686c82924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО

Путин поблагодарил власти муниципалитетов за помощь бойцам СВО на передовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих, подчеркнув, что это имеет огромное нравственное значение.
"Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение", — сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Путин подчеркнул, что надо "видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать".
Президент РФ Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию Служение в спецноминации Судьба человека — гордость Отечества
Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека — гордость Отечества"
Вчера, 16:41
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала