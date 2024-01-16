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Путин пообещал помогать развитию Красноярска - РИА Новости, 16.01.2024
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19:01 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/pomogat-1921712942.html
Путин пообещал помогать развитию Красноярска
Путин пообещал помогать развитию Красноярска - РИА Новости, 16.01.2024
Путин пообещал помогать развитию Красноярска
Президент России Владимир Путин пообещал помогать развитию Красноярска, куда перевели ПАО "Русгидро. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:01
2024-01-16T19:01
красноярск
россия
владимир путин
русгидро
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помогать развитию Красноярска, куда перевели ПАО "Русгидро. Весной директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро" Алексей Ткачев подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года. "Красноярск - географический центр РФ. И имея в виду необходимость сбалансированного развития территорий, конечно, нужно думать и о развитии Красноярска как одного из центров России… Помогайте (переезжающим в регион компаниям), а я подумаю, что еще сделать в таком же плане. Понимаете, это, на мой взгляд, только на пользу развитию пойдет и Красноярска, и прилегающих территорий... Россия должна развиваться равномерно, по всей территории", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Президент рассказал, что основная работа компании "Русгидро" идет на Востоке, а офис находился в Москве, и сначала решение о переезде центра в Красноярск было воспринято отрицательно. "Я с руководителем "Русгидро" разговаривал ... несколько лет назад, он там скрипел, скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Ну, едут, в конце концов, решение принято, и переезжают", - отметил Путин. Он добавил, что на новой для себя территории организация столкнулась с трудностями, и "пришлось побороться". Президент договорился с главой Красноярска на поддержку компании в подборе офисных помещений и по другим вопросам. "Мы с ними отрабатываем, и все условия создадим. И плюс мы сейчас готовим - у нас большое студенческое сообщество, у нас есть достаточно хорошие подготовленные специалисты в отрасли гидроэнергетики. И мы их обеспечим, точно мы знаем, что 70% будет с нашей территории", - отметил глава Красноярска Владислав Логинов.
https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html
https://ria.ru/20220906/rusgidro-1814710343.html
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красноярск, россия, владимир путин, русгидро, москва
Красноярск, Россия, Владимир Путин, РусГидро, Москва
Путин пообещал помогать развитию Красноярска

Путин пообещал помогать развитию Красноярска, куда перевели "Русгидро"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помогать развитию Красноярска, куда перевели ПАО "Русгидро.
Весной директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро" Алексей Ткачев подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года.
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"Красноярск - географический центр РФ. И имея в виду необходимость сбалансированного развития территорий, конечно, нужно думать и о развитии Красноярска как одного из центров России… Помогайте (переезжающим в регион компаниям), а я подумаю, что еще сделать в таком же плане. Понимаете, это, на мой взгляд, только на пользу развитию пойдет и Красноярска, и прилегающих территорий... Россия должна развиваться равномерно, по всей территории", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент рассказал, что основная работа компании "Русгидро" идет на Востоке, а офис находился в Москве, и сначала решение о переезде центра в Красноярск было воспринято отрицательно.
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"Я с руководителем "Русгидро" разговаривал ... несколько лет назад, он там скрипел, скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Ну, едут, в конце концов, решение принято, и переезжают", - отметил Путин.
Он добавил, что на новой для себя территории организация столкнулась с трудностями, и "пришлось побороться". Президент договорился с главой Красноярска на поддержку компании в подборе офисных помещений и по другим вопросам.
"Мы с ними отрабатываем, и все условия создадим. И плюс мы сейчас готовим - у нас большое студенческое сообщество, у нас есть достаточно хорошие подготовленные специалисты в отрасли гидроэнергетики. И мы их обеспечим, точно мы знаем, что 70% будет с нашей территории", - отметил глава Красноярска Владислав Логинов.
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