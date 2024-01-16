https://ria.ru/20240116/polsha-1921745371.html

СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны

СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны

Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные должны прибыть к месту... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:09

2024-01-16T23:09

2024-01-16T23:09

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные должны прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки, а в случае уклонения предусмотрено лишение свободы от трех лет, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на законопроект. Отмечается, что новое постановление об образце призывного билета на военную службу вступило в силу с 13 января. В нем содержатся новые сведения о дате и месте явки, а также информация о последствиях для уклонистов. "Термин "немедленно" означает, что указанное лицо должно явиться к назначенному месту не позднее, чем в течение шести часов с момента получения информации об объявлении всеобщей мобилизации или начала войны", - говорится в сообщении радиостанции. При этом лицо, которое во время мобилизации или войны, не явится в указанный день и место, "подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее трех лет". В то же время призывники, которые в период мобилизации игнорируют повестку с целью "постоянного уклонения от службы", могут получить тюремный срок от пяти лет. Ранее газета Rzeczpospolitа писала, что польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста. Как поясняет издание, текущий инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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в мире, польша, украина