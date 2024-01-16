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СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны - РИА Новости, 16.01.2024
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23:09 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/polsha-1921745371.html
СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны
СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны
Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные должны прибыть к месту... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:09
2024-01-16T23:09
в мире
польша
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные должны прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки, а в случае уклонения предусмотрено лишение свободы от трех лет, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на законопроект. Отмечается, что новое постановление об образце призывного билета на военную службу вступило в силу с 13 января. В нем содержатся новые сведения о дате и месте явки, а также информация о последствиях для уклонистов. "Термин "немедленно" означает, что указанное лицо должно явиться к назначенному месту не позднее, чем в течение шести часов с момента получения информации об объявлении всеобщей мобилизации или начала войны", - говорится в сообщении радиостанции. При этом лицо, которое во время мобилизации или войны, не явится в указанный день и место, "подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее трех лет". В то же время призывники, которые в период мобилизации игнорируют повестку с целью "постоянного уклонения от службы", могут получить тюремный срок от пяти лет. Ранее газета Rzeczpospolitа писала, что польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста. Как поясняет издание, текущий инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
СМИ: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны

RMF24: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные должны прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки, а в случае уклонения предусмотрено лишение свободы от трех лет, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на законопроект.
Отмечается, что новое постановление об образце призывного билета на военную службу вступило в силу с 13 января. В нем содержатся новые сведения о дате и месте явки, а также информация о последствиях для уклонистов.
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"Термин "немедленно" означает, что указанное лицо должно явиться к назначенному месту не позднее, чем в течение шести часов с момента получения информации об объявлении всеобщей мобилизации или начала войны", - говорится в сообщении радиостанции.
При этом лицо, которое во время мобилизации или войны, не явится в указанный день и место, "подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее трех лет". В то же время призывники, которые в период мобилизации игнорируют повестку с целью "постоянного уклонения от службы", могут получить тюремный срок от пяти лет.
Ранее газета Rzeczpospolitа писала, что польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста. Как поясняет издание, текущий инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.
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