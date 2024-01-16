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Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом - РИА Новости, 16.01.2024
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15:03 16.01.2024 (обновлено: 15:06 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/polsha-1921639586.html
Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом
Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом - РИА Новости, 16.01.2024
Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом
Комитет по этике парламента Польши принял решение объявить выговор лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:03
2024-01-16T15:06
в мире
польша
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет по этике парламента Польши принял решение объявить выговор лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому за то, что он назвал премьер-министра республики Дональда Туска немецким агентом, сообщил депутат от партии "Конфедерация" Конрад Беркович. Согласно регламенту, выговор является самым серьезным наказанием, которое комитет может назначить депутату. Депутат имеет право обжаловать решение в течение 14 дней со дня вынесения постановления о наложенном взыскании. Заседание комитета прошло в закрытом режиме. "Комитет по этике постановил, что он не в состоянии определить, является ли Дональд Туск немецким агентом, но большинством голосов решил объявить Ярославу Качиньскому выговор, принимая во внимание эмоции, которые были спровоцированы этими словами", - сказал Беркович. 11 декабря после назначения Туска премьером Качиньский попросил слово и сказал, что новый глава правительства является немецким агентом. Отвечая на вопросы журналистов о том, жалеет ли он о своих словах, Качиньский ответил отрицательно.
https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость
Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом

Сейм Польши объявил выговор Качиньскому, назвавшему Туска немецким агентом

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет по этике парламента Польши принял решение объявить выговор лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому за то, что он назвал премьер-министра республики Дональда Туска немецким агентом, сообщил депутат от партии "Конфедерация" Конрад Беркович.
Согласно регламенту, выговор является самым серьезным наказанием, которое комитет может назначить депутату. Депутат имеет право обжаловать решение в течение 14 дней со дня вынесения постановления о наложенном взыскании.
Заседание комитета прошло в закрытом режиме. "Комитет по этике постановил, что он не в состоянии определить, является ли Дональд Туск немецким агентом, но большинством голосов решил объявить Ярославу Качиньскому выговор, принимая во внимание эмоции, которые были спровоцированы этими словами", - сказал Беркович.
11 декабря после назначения Туска премьером Качиньский попросил слово и сказал, что новый глава правительства является немецким агентом. Отвечая на вопросы журналистов о том, жалеет ли он о своих словах, Качиньский ответил отрицательно.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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