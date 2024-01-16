https://ria.ru/20240116/polsha-1921639586.html

Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом

Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом - РИА Новости, 16.01.2024

Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом

Комитет по этике парламента Польши принял решение объявить выговор лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:03

2024-01-16T15:03

2024-01-16T15:06

в мире

польша

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет по этике парламента Польши принял решение объявить выговор лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому за то, что он назвал премьер-министра республики Дональда Туска немецким агентом, сообщил депутат от партии "Конфедерация" Конрад Беркович. Согласно регламенту, выговор является самым серьезным наказанием, которое комитет может назначить депутату. Депутат имеет право обжаловать решение в течение 14 дней со дня вынесения постановления о наложенном взыскании. Заседание комитета прошло в закрытом режиме. "Комитет по этике постановил, что он не в состоянии определить, является ли Дональд Туск немецким агентом, но большинством голосов решил объявить Ярославу Качиньскому выговор, принимая во внимание эмоции, которые были спровоцированы этими словами", - сказал Беркович. 11 декабря после назначения Туска премьером Качиньский попросил слово и сказал, что новый глава правительства является немецким агентом. Отвечая на вопросы журналистов о том, жалеет ли он о своих словах, Качиньский ответил отрицательно.

https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость