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Глава Минобороны Польши неожиданно высказался о войне с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 16.01.2024 (обновлено: 13:46 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/polsha-1921565850.html
Глава Минобороны Польши неожиданно высказался о войне с Россией
Глава Минобороны Польши неожиданно высказался о войне с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
Глава Минобороны Польши неожиданно высказался о войне с Россией
НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления ее наступления на Украине, заявил министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:00
2024-01-16T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
нато
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления ее наступления на Украине, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает информационное агентство PAP."Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — сказал министр. Ситуацию на украинском фронте он назвал очень серьезной и призвал продолжить процесс расширения и трансформации польской армии. Военный бюджет страны в этом году увеличится примерно на 20 процентов, подчеркнул Косиняк-Камыш.На днях немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написал, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html
https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html
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в мире, россия, польша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, НАТО
Глава Минобороны Польши неожиданно высказался о войне с Россией

Глава МО Польши призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления ее наступления на Украине, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает информационное агентство PAP.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — сказал министр.
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Ситуацию на украинском фронте он назвал очень серьезной и призвал продолжить процесс расширения и трансформации польской армии. Военный бюджет страны в этом году увеличится примерно на 20 процентов, подчеркнул Косиняк-Камыш.

На днях немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написал, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаНАТО
 
 
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