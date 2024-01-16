https://ria.ru/20240116/polet-1921631042.html

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем - РИА Новости, 16.01.2024

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:33

2024-01-16T14:33

2024-01-16T14:40

безопасность

японское море

россия

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-95

су-35с

су-30см

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. "Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

японское море

россия

арктика

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безопасность, японское море, россия, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95, су-35с, су-30см