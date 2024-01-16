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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем - РИА Новости, 16.01.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:33
2024-01-16T14:33
2024-01-16T14:40
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. "Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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безопасность, японское море, россия, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95, су-35с, су-30см
Безопасность, Японское море, Россия, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-95, Су-35С, Су-30СМ
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
МО: два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем