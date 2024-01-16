https://ria.ru/20240116/poisk-1921568087.html

В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад

В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад - РИА Новости, 16.01.2024

В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад

В Новосибирске судебные приставы разыскивают ребенка, который в феврале прошлого года вместе с мамой приехал в город из Австрии, сообщил региональный главк... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:08

2024-01-16T11:08

2024-01-16T12:26

происшествия

австрия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. В Новосибирске судебные приставы разыскивают ребенка, который в феврале прошлого года вместе с мамой приехал в город из Австрии, сообщил региональный главк УФССП. По информации ведомства, разыскивается Эмилиан Максим Леванков, 2017 года рождения. Его мать Виктория Леванкова — уроженка Сочи. Известно, что мальчик освоил русский язык. "Предположительно, мама с ребенком могут находиться в Калининском районе. Там проживает тетя женщины. Не исключено, что они могут уехать в Краснодарский край: там также есть родственники", — говорится в публикации.Заявление на установление местонахождения ребенка подал его отец — гражданин Австрии, уточнили в УФССП. Всех, кто знает, где находятся ребенок или его мама, просят сообщить об этом служебным приставам.

https://ria.ru/20230702/sobaka-1881783676.html

австрия

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, австрия, новосибирск, новосибирская область