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В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад - РИА Новости, 16.01.2024
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11:08 16.01.2024 (обновлено: 12:26 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/poisk-1921568087.html
В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад
В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад - РИА Новости, 16.01.2024
В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад
В Новосибирске судебные приставы разыскивают ребенка, который в феврале прошлого года вместе с мамой приехал в город из Австрии, сообщил региональный главк... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:08
2024-01-16T12:26
происшествия
австрия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. В Новосибирске судебные приставы разыскивают ребенка, который в феврале прошлого года вместе с мамой приехал в город из Австрии, сообщил региональный главк УФССП. По информации ведомства, разыскивается Эмилиан Максим Леванков, 2017 года рождения. Его мать Виктория Леванкова — уроженка Сочи. Известно, что мальчик освоил русский язык. &quot;Предположительно, мама с ребенком могут находиться в Калининском районе. Там проживает тетя женщины. Не исключено, что они могут уехать в Краснодарский край: там также есть родственники&quot;, — говорится в публикации.Заявление на установление местонахождения ребенка подал его отец — гражданин Австрии, уточнили в УФССП. Всех, кто знает, где находятся ребенок или его мама, просят сообщить об этом служебным приставам.
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австрия
новосибирск
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происшествия, австрия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Австрия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске ищут мальчика, которого мать привезла из Австрии год назад

Мальчика, приехавшего из Австрии, разыскивают в Новосибирске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. В Новосибирске судебные приставы разыскивают ребенка, который в феврале прошлого года вместе с мамой приехал в город из Австрии, сообщил региональный главк УФССП.
По информации ведомства, разыскивается Эмилиан Максим Леванков, 2017 года рождения. Его мать Виктория Леванкова — уроженка Сочи. Известно, что мальчик освоил русский язык.
«

"Предположительно, мама с ребенком могут находиться в Калининском районе. Там проживает тетя женщины. Не исключено, что они могут уехать в Краснодарский край: там также есть родственники", — говорится в публикации.

Заявление на установление местонахождения ребенка подал его отец — гражданин Австрии, уточнили в УФССП.
Всех, кто знает, где находятся ребенок или его мама, просят сообщить об этом служебным приставам.
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