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Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки - РИА Новости, 16.01.2024
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Туризм
 
05:25 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/poezdki-1921467152.html
Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки
Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки - РИА Новости, 16.01.2024
Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки
Российские туристы стали чаще путешествовать спонтанно, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:25
2024-01-16T05:25
туризм
новости - туризм
россия
челябинск
новый год
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать спонтанно, сообщает "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирований отелей и авиабилетов на период с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.Оказалось, что доля тех, кто покупал билеты по России всего лишь за несколько дней до вылета, выросла на пять процентов. Куда существеннее увеличилось число таких путешественников, улетевших в страны ближнего зарубежья. За год их стало больше на 92 процента.Среди туристов, отправившихся на каникулы в дальнее зарубежье, билеты за несколько дней до поездки покупали на 14 процентов больше россиян, чем год назад.Самые спонтанные поездки туристы совершили в Челябинск — купили билеты меньше, чем за два дня до вылета.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html
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новости - туризм, россия, челябинск, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Челябинск, Новый год
Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки

Эксперты: в каникулы удвоилось число спонтанных поездок в ближнее зарубежье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать спонтанно, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований отелей и авиабилетов на период с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.
Оказалось, что доля тех, кто покупал билеты по России всего лишь за несколько дней до вылета, выросла на пять процентов. Куда существеннее увеличилось число таких путешественников, улетевших в страны ближнего зарубежья. За год их стало больше на 92 процента.
Среди туристов, отправившихся на каникулы в дальнее зарубежье, билеты за несколько дней до поездки покупали на 14 процентов больше россиян, чем год назад.
Самые спонтанные поездки туристы совершили в Челябинск — купили билеты меньше, чем за два дня до вылета.
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