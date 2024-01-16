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Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки

Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки - РИА Новости, 16.01.2024

Россияне стали чаще отправляться в спонтанные поездки

Российские туристы стали чаще путешествовать спонтанно, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:25

2024-01-16T05:25

2024-01-16T05:25

туризм

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россия

челябинск

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать спонтанно, сообщает "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирований отелей и авиабилетов на период с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.Оказалось, что доля тех, кто покупал билеты по России всего лишь за несколько дней до вылета, выросла на пять процентов. Куда существеннее увеличилось число таких путешественников, улетевших в страны ближнего зарубежья. За год их стало больше на 92 процента.Среди туристов, отправившихся на каникулы в дальнее зарубежье, билеты за несколько дней до поездки покупали на 14 процентов больше россиян, чем год назад.Самые спонтанные поездки туристы совершили в Челябинск — купили билеты меньше, чем за два дня до вылета.

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россия

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новости - туризм, россия, челябинск, новый год