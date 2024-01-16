https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных - РИА Новости, 16.01.2024
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:13
2024-01-16T17:13
2024-01-16T17:13
общество
жкх
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921685194_0:33:1477:864_1920x0_80_0_0_0f33c947154e9c982b036e890ff302e1.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём официальном Telegram-канале."Установка мобильных блочно-модульных котельных началась в Подольске. Бригады специалистов приступили к их монтажу и врезке в систему теплосети в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Подключение другой, мощностью 3,5 мегаватт, ведётся на территории Подольской теплосети по адресу Гайдара, 11. Каждая имеет свой собственный источник энергии и работает на жидком топливе", - отметил Артамонов.По словам главы округа, передвижные установки поддержат работу существующих стационарных котельных и уменьшат нагрузку на них. Это обеспечит многоквартирные дома и социальные учреждения бесперебойным теплом и горячей водой. ⠀
https://ria.ru/20240111/kotelnaya-1920651097.html
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921685194_141:0:1337:897_1920x0_80_0_0_889ffca41b87c663923205796878473a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, подольск
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
Артамонов: в Подольске началась установка мобильных блочно-модульных котельных
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём официальном Telegram-канале
.
"Установка мобильных блочно-модульных котельных началась в Подольске. Бригады специалистов приступили к их монтажу и врезке в систему теплосети в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Подключение другой, мощностью 3,5 мегаватт, ведётся на территории Подольской теплосети по адресу Гайдара, 11. Каждая имеет свой собственный источник энергии и работает на жидком топливе", - отметил Артамонов.
По словам главы округа, передвижные установки поддержат работу существующих стационарных котельных и уменьшат нагрузку на них. Это обеспечит многоквартирные дома и социальные учреждения бесперебойным теплом и горячей водой. ⠀
Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ