https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html

В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных

В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных - РИА Новости, 16.01.2024

В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных

Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:13

2024-01-16T17:13

2024-01-16T17:13

общество

жкх

подольск

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём официальном Telegram-канале."Установка мобильных блочно-модульных котельных началась в Подольске. Бригады специалистов приступили к их монтажу и врезке в систему теплосети в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Подключение другой, мощностью 3,5 мегаватт, ведётся на территории Подольской теплосети по адресу Гайдара, 11. Каждая имеет свой собственный источник энергии и работает на жидком топливе", - отметил Артамонов.По словам главы округа, передвижные установки поддержат работу существующих стационарных котельных и уменьшат нагрузку на них. Это обеспечит многоквартирные дома и социальные учреждения бесперебойным теплом и горячей водой. ⠀

https://ria.ru/20240111/kotelnaya-1920651097.html

подольск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, подольск