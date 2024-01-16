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В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных - РИА Новости, 16.01.2024
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17:13 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных - РИА Новости, 16.01.2024
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:13
2024-01-16T17:13
общество
жкх
подольск
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём официальном Telegram-канале."Установка мобильных блочно-модульных котельных началась в Подольске. Бригады специалистов приступили к их монтажу и врезке в систему теплосети в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Подключение другой, мощностью 3,5 мегаватт, ведётся на территории Подольской теплосети по адресу Гайдара, 11. Каждая имеет свой собственный источник энергии и работает на жидком топливе", - отметил Артамонов.По словам главы округа, передвижные установки поддержат работу существующих стационарных котельных и уменьшат нагрузку на них. Это обеспечит многоквартирные дома и социальные учреждения бесперебойным теплом и горячей водой. ⠀
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общество, жкх, подольск
Общество, ЖКХ, Подольск
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных

Артамонов: в Подольске началась установка мобильных блочно-модульных котельных

© пресс-служба главы ПодольскаУстановка мобильных блочно-модульных котельных в Подольске. Кадр видео
Установка мобильных блочно-модульных котельных в Подольске. Кадр видео
© пресс-служба главы Подольска
Установка мобильных блочно-модульных котельных в Подольске. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты начали установку мобильных блочно-модульных котельных в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своём официальном Telegram-канале.
"Установка мобильных блочно-модульных котельных началась в Подольске. Бригады специалистов приступили к их монтажу и врезке в систему теплосети в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Подключение другой, мощностью 3,5 мегаватт, ведётся на территории Подольской теплосети по адресу Гайдара, 11. Каждая имеет свой собственный источник энергии и работает на жидком топливе", - отметил Артамонов.
По словам главы округа, передвижные установки поддержат работу существующих стационарных котельных и уменьшат нагрузку на них. Это обеспечит многоквартирные дома и социальные учреждения бесперебойным теплом и горячей водой. ⠀
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