https://ria.ru/20240116/podderzhka-1921743192.html

Байден обсудил с Шольцем поддержку Украины

Байден обсудил с Шольцем поддержку Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Байден обсудил с Шольцем поддержку Украины

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины с канцлером Германии, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:38

2024-01-16T22:38

2024-01-16T22:38

в мире

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нато

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины с канцлером Германии, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент провел переговоры с канцлером Германии (Олафом - ред.) Шольцем, это является частью нашей тесной координации с Германией по ряду важных вопросов, в том числе поддержки Украины и важность этого", — сказал Кирби на регулярном брифинге. Как в свою очередь сообщил госдепартамент США, во вторник на полях экономического форума в Давосе также прошла встреча глав внешнеполитических ведомства США и Германии - госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Германии Анналены Бербок. Госдепартамент сообщил, что стороны обсудили Украину, ситуацию в Газе, а также обстановку в Красном море. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, германия, украина, джон кирби, сергей лавров, джо байден, государственный департамент сша, нато, сша