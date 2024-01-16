https://ria.ru/20240116/poddelki-1921733569.html

В Испании задержали украинку и австрийца за продажу подделок из кожи

В Испании задержали украинку и австрийца за продажу подделок из кожи - РИА Новости, 16.01.2024

В Испании задержали украинку и австрийца за продажу подделок из кожи

Национальная полиция Испании задержала украинку и австрийца в прибрежном городе Торревьеха в провинции Аликанте за продажу поддельных изделий из кожи люксовых... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:12

2024-01-16T21:12

2024-01-16T21:13

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аликанте

мадрид

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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала украинку и австрийца в прибрежном городе Торревьеха в провинции Аликанте за продажу поддельных изделий из кожи люксовых брендов по всей стране, сообщило во вторник министерство внутренних дел Испании. "Национальная полиция Испании задержала двух человек за продажу элитных изделий из кожи на аукционах. Их коммерциализация означала бы ущерб для брендов в размере 50 000 евро", — говорится в заявлении. Согласно ведомству, задержанные изготавливали изделия, настолько похожие на оригиналы, что в некоторых случаях им удавалось преодолевать фильтры подлинности, установленные аукционными домами, и продавать их как подлинные. Для придания большей реалистичности эти люди даже имитировали сертификаты подлинности, которые выдают люксовые бренды. Полиция начала расследование в сентябре 2023 года, когда аукционный дом в Мадриде сообщил о своих подозрениях относительно четырех сумок от двух престижных брендов, поскольку некоторые характеристики этих предметов, такие как сертификаты подлинности, упаковка и отделка швов, не соответствовали характеристикам оригинальных брендов.

https://ria.ru/20231123/ukraintsy-1911461309.html

испания

аликанте

мадрид

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в мире, испания, аликанте, мадрид