Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье
Игнатьев: жителя ПМР в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Жителя Приднестровья в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей, сообщил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
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"Не называют причин. Мы говорим в первую очередь о нашем гражданине Александре Навариче, который 19 декабря возвращался с семьей домой в аэропорт Кишинева и был остановлен. К счастью, семью пропустили домой, а нашего гражданина не пропустили. Формально сказали, что не смог объяснить цель приезда в Молдову. Это за гранью здравого смысла, цинизм высшего уровня", - сказал Игнатьев после встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в Тирасполе.
По словам Игнатьева, приднестровская сторона официально уведомила Кишинев, что готова прислать свой транспорт, чтобы вернуть домой своего гражданина, в отношении которого нет никакого уголовного преследования. "Просто человека не пускают домой. Это не соответствует международным и европейским нормам и подходам. Другие (подобные - ред.) примеры тоже есть, но пока эта самая острая проблема", - отметил глава приднестровского МИД.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.