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Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье - РИА Новости, 16.01.2024
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17:52 16.01.2024 (обновлено: 17:54 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pmr-1921695287.html
Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье
Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье - РИА Новости, 16.01.2024
Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье
Жителя Приднестровья в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей, сообщил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:52
2024-01-16T17:54
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Жителя Приднестровья в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей, сообщил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Не называют причин. Мы говорим в первую очередь о нашем гражданине Александре Навариче, который 19 декабря возвращался с семьей домой в аэропорт Кишинева и был остановлен. К счастью, семью пропустили домой, а нашего гражданина не пропустили. Формально сказали, что не смог объяснить цель приезда в Молдову. Это за гранью здравого смысла, цинизм высшего уровня", - сказал Игнатьев после встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в Тирасполе. По словам Игнатьева, приднестровская сторона официально уведомила Кишинев, что готова прислать свой транспорт, чтобы вернуть домой своего гражданина, в отношении которого нет никакого уголовного преследования. "Просто человека не пускают домой. Это не соответствует международным и европейским нормам и подходам. Другие (подобные - ред.) примеры тоже есть, но пока эта самая острая проблема", - отметил глава приднестровского МИД. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240116/pmr-1921607734.html
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев
Прибывшего в Кишинев жителя Приднестровья не пропустили домой к семье

Игнатьев: жителя ПМР в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Жителя Приднестровья в аэропорту Кишинева не пропустили домой, разлучив с семьей, сообщил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
«
"Не называют причин. Мы говорим в первую очередь о нашем гражданине Александре Навариче, который 19 декабря возвращался с семьей домой в аэропорт Кишинева и был остановлен. К счастью, семью пропустили домой, а нашего гражданина не пропустили. Формально сказали, что не смог объяснить цель приезда в Молдову. Это за гранью здравого смысла, цинизм высшего уровня", - сказал Игнатьев после встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в Тирасполе.
По словам Игнатьева, приднестровская сторона официально уведомила Кишинев, что готова прислать свой транспорт, чтобы вернуть домой своего гражданина, в отношении которого нет никакого уголовного преследования. "Просто человека не пускают домой. Это не соответствует международным и европейским нормам и подходам. Другие (подобные - ред.) примеры тоже есть, но пока эта самая острая проблема", - отметил глава приднестровского МИД.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий Игнатьев
 
 
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