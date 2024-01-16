В ПМР выразили обеспокоенность из-за подготовки боевых групп в Молдавии
Игнатьев: в ПМР обеспокоены из-за информации о подготовке боевых групп Кишиневом
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Войска карабинеров во время акции в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тирасполе обеспокоены информацией, что на территории Молдавии проходят подготовку силовые группы для совершения провокаций в Приднестровье, заявил во вторник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В минувшую пятницу министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
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"Вы знаете, что силовые структуры Приднестровья опубликовали сведения о том, что, по нашей информации, на территории Молдовы проходят подготовку некие силовые группы, имеющие опыт боевых действий, которые могут спровоцировать инциденты, провокации на территории Приднестровья", - сказал Игнатьев в начале встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном, которая проходит в Тирасполе.
Министр также отметил, что в Тирасполе в связи с данной информацией была подготовлена и направлена целая серия обращений, в том числе главы Приднестровья Вадима Красносельского в адрес всех участников переговорного процесса, включая молдавскую сторону. Глава МИД ПМР рассчитывает на то, что все международные участники переговоров, в первую очередь представители из ОБСЕ, приложат усилия для того, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации обстановки.
"Мы крайне обеспокоены этой негативной тенденцией, которая складывается вокруг не только в рамках переговорного процесса, но и вокруг взаимоотношений. Мы считаем, что мир, стабильность на берегах Днестра является важнейшим условием для нормального диалога, жизни людей, для безопасности. Для того, чтобы мы спокойно смотрели в будущее", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.