https://ria.ru/20240116/plennye-1921533060.html

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время штурма под Купянском

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время штурма под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время штурма под Купянском

Бойцы группировки "Запад" на Купянском направлении захватили опорный пункт и взяли в плен солдат ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:03

2024-01-16T05:03

2024-01-16T10:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921547402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44bab0f29c20d695a69a4e744212ba68.jpg

ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" на Купянском направлении захватили опорный пункт и взяли в плен солдат ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны."Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации", — сказали в ведомстве.Там отметили, что украинские военнослужащие сдали позиции без сопротивления. Причем все опорные пункты, блиндажи и доты были заминированы. Это же касается дорог и подступов к украинским позициям. Российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнем танков и артиллерии."У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незаметно и ждали, когда будет удачный момент и поступит команда. И затем они пошли в атаку, с противником завязался стрелковый бой. Тогда противник понял, что оказался в окружении, и бойцы начали сдаваться", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.Его группа обнаружила бойца ВСУ, который не хотел воевать и сдал оружие. Пленный оказался мобилизованным, которого украинское командование забросило на передний край без какого-либо обучения. "Бойцы ВСУ на позициях находятся без связи, нет никакого сообщения между собой. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что бойцов его подразделения забросили на позиции, дали им небольшое количество оружия, немного воды и еды. Там они сидели и отстреливались", — добавил командир.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Противник потерял примерно 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20240115/tankisty-1921342860.html

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920990216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир штурмовой группы о захвате позиции противника на Купянском направлении Штурмовики группировки войск «Запад» захватили позиции противника и взяли в плен военнослужащих ВСУ на Купянском направлении Об успешных действиях наших бойцов рассказал командир штурмовой группы с позывным «Ларек». 2024-01-16T05:03 true PT1M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире