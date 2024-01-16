https://ria.ru/20240116/platina-1921529559.html

Германия сократила закупки платины у России до минимума с июля 2020 года

Германия сократила закупки платины у России до минимума с июля 2020 года - РИА Новости, 16.01.2024

Германия сократила закупки платины у России до минимума с июля 2020 года

Германия к концу прошлого года заметно снизила закупки платины из России: объем поставок по итогам ноября составил 18,47 миллиона евро, опустившись до минимума... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T03:05

2024-01-16T03:05

2024-01-16T03:05

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россия

сша

экономика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Германия к концу прошлого года заметно снизила закупки платины из России: объем поставок по итогам ноября составил 18,47 миллиона евро, опустившись до минимума с июля 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. По сравнению с началом 2023 года российский экспорт платины в Германию сократился более чем на 32% с 27,27 миллиона евро. При этом Россия по итогам последнего месяца осени вошла в четверку крупнейших поставщиков этого металла в Германию, уступив лишь ЮАР, США и Швейцарии. Больше 40% ноябрьских закупок пришлось на африканскую республику: она отгрузила продукции более чем на 85 миллионов евро. При этом по сравнению с предшествующим месяцем поставки несколько сократились - за месяц они растеряли чуть более 1% в стоимостном выражении. Сразу за ней расположились США, поставившие крупнейшей европейской экономике платину на 58,31 миллиона евро. Ноябрьские объемы также оказались чуть ниже октябрьских - за месяц поставки снизились примерно на процент. А вот Швейцарии в ноябре удалось резко нарастить поставки: в последний месяц осени они подскочили сразу в 10 раз, до 28,1 миллиона евро. Также активно с Германией торгуют Великобритания и Япония. Туманный Альбион отгрузил платины на 10,85 миллиона евро, однако за месяц объемы сократились на 9,5%. А Япония смогла, наоборот, нарастить поставки: по сравнению с октябрем они выросли на 16%, до 5,57 миллиона евро.

https://ria.ru/20240115/uran-1921340949.html

https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918886784.html

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германия, россия, сша, экономика