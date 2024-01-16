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Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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16:41 16.01.2024 (обновлено: 17:20 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине
Если Евросоюз не примет план Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт будет вынужден остановить этот процесс, заявил премьер-министр Виктор... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:41
2024-01-16T17:20
венгрия
украина
евросоюз
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Если Евросоюз не примет план Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт будет вынужден остановить этот процесс, заявил премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита. Для этого нужно создать денежный фонд и для каждой страны рассчитать, сколько она должна выплатить Украине. Свою долю Венгрия готова выплатить из нацбюджета, пояснил Орбан."Это предложение Венгрии. Если Брюссель его примет, украинцы получат помощь вне бюджета ЕС. А если не примет, к сожалению, мы будем вынуждены этот процесс остановить", — сказал он.В середине декабря на саммите в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Тем не менее глава Евросовета Шарль Мишель заявил тогда, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить помощь Киеву в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.Кроме того, как писала Financial Times, Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения Орбана. Предполагается, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, в результате чего Европейская комиссия сможет занять для Киева эту сумму на рынках капитала.Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024-м, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920122696.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
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венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, в мире
Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине

Орбан: Венгрия наложит вето на финансирование Украины, если ЕС не примет ее план

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Если Евросоюз не примет план Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт будет вынужден остановить этот процесс, заявил премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.
По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита. Для этого нужно создать денежный фонд и для каждой страны рассчитать, сколько она должна выплатить Украине. Свою долю Венгрия готова выплатить из нацбюджета, пояснил Орбан.
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"Это предложение Венгрии. Если Брюссель его примет, украинцы получат помощь вне бюджета ЕС. А если не примет, к сожалению, мы будем вынуждены этот процесс остановить", — сказал он.
В середине декабря на саммите в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Тем не менее глава Евросовета Шарль Мишель заявил тогда, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить помощь Киеву в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.
Кроме того, как писала Financial Times, Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения Орбана. Предполагается, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, в результате чего Европейская комиссия сможет занять для Киева эту сумму на рынках капитала.
Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024-м, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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