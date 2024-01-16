https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html

Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине

Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине

Если Евросоюз не примет план Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт будет вынужден остановить этот процесс, заявил премьер-министр Виктор... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:41

2024-01-16T16:41

2024-01-16T17:20

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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Если Евросоюз не примет план Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт будет вынужден остановить этот процесс, заявил премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита. Для этого нужно создать денежный фонд и для каждой страны рассчитать, сколько она должна выплатить Украине. Свою долю Венгрия готова выплатить из нацбюджета, пояснил Орбан."Это предложение Венгрии. Если Брюссель его примет, украинцы получат помощь вне бюджета ЕС. А если не примет, к сожалению, мы будем вынуждены этот процесс остановить", — сказал он.В середине декабря на саммите в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Тем не менее глава Евросовета Шарль Мишель заявил тогда, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить помощь Киеву в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.Кроме того, как писала Financial Times, Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения Орбана. Предполагается, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, в результате чего Европейская комиссия сможет занять для Киева эту сумму на рынках капитала.Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024-м, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920122696.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, в мире