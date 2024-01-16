https://ria.ru/20240116/pivo-1921570252.html
В ГД оценили идею запрета ввоза импортного пива
В ГД оценили идею запрета ввоза импортного пива - РИА Новости, 16.01.2024
В ГД оценили идею запрета ввоза импортного пива
Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя идею о запрете ввоза в РФ импортного пива, сообщила, что это продолжение наведения порядка с "наливайками". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:17
2024-01-16T11:17
2024-01-16T13:18
экономика
алексей диденко (политик)
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя идею о запрете ввоза в РФ импортного пива, сообщила, что это продолжение наведения порядка с "наливайками". Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил председателю правительства Михаилу Мишустина обращение с просьбой включить импортную пивную продукцию в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран, сообщил депутат РИА Новости. "Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем. Я считаю, что это станет логическим продолжением темы наведения порядка с "наливайками". В первом чтении мы с коллегами-депутатами уже рассмотрели законопроект, который ограничивает их работу", - сказала она РИА Новости. По ее словам, там, где возможно развивать технологический суверенитет - нужно это делать. "Зачем нам на фоне антироссийских санкций поддерживать экономику недружественных стран? Запретив импорт пива, мы поможем отечественному бизнесу и дадим еще один весомый ответ на экономические выпады, которые то и дело делаются в нашу сторону со стороны Европы", - добавила депутат. Фролова отметила, что вводя такие меры, будут поддержаны не только российские производители, но и таким образом последует ответ на санкции. "Самое главное - сохраним здоровье нашей нации! Меньше алкоголя - выше продолжительность жизни", - подчеркнула она. В свою очередь, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова не увидела в данной идеи какого-то смысла, так как "можно запретить все, что угодно"."Не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что производители импортного пива для нас не представляют угрозы. Фактически это лишит граждан доступа к импортной продукции, но таким путем можно запретить все, что угодно. Это чистый лоббизм производителей отечественной алкогольной продукции. Но если они хотят, чтобы у них росли продажи, пусть качественно работают", - сказала она РИА Новости.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".
https://ria.ru/20231130/nalivayki-1912837574.html
https://ria.ru/20231205/zakon-1913893425.html
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экономика, алексей диденко (политик), госдума рф, михаил мишустин
Экономика, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ, Михаил Мишустин
В ГД оценили идею запрета ввоза импортного пива
В ГД назвали идею запрета ввоза импортного пива наведением порядка с наливайками
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя идею о запрете ввоза в РФ импортного пива, сообщила, что это продолжение наведения порядка с "наливайками".
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко
направил председателю правительства Михаилу Мишустина
обращение с просьбой включить импортную пивную продукцию в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран, сообщил депутат РИА Новости.
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"Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем. Я считаю, что это станет логическим продолжением темы наведения порядка с "наливайками". В первом чтении мы с коллегами-депутатами уже рассмотрели законопроект, который ограничивает их работу", - сказала она РИА Новости.
По ее словам, там, где возможно развивать технологический суверенитет - нужно это делать.
"Зачем нам на фоне антироссийских санкций поддерживать экономику недружественных стран? Запретив импорт пива, мы поможем отечественному бизнесу и дадим еще один весомый ответ на экономические выпады, которые то и дело делаются в нашу сторону со стороны Европы", - добавила депутат.
Фролова отметила, что вводя такие меры, будут поддержаны не только российские производители, но и таким образом последует ответ на санкции.
"Самое главное - сохраним здоровье нашей нации! Меньше алкоголя - выше продолжительность жизни", - подчеркнула она.
В свою очередь, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова не увидела в данной идеи какого-то смысла, так как "можно запретить все, что угодно".
"Не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что производители импортного пива для нас не представляют угрозы. Фактически это лишит граждан доступа к импортной продукции, но таким путем можно запретить все, что угодно. Это чистый лоббизм производителей отечественной алкогольной продукции. Но если они хотят, чтобы у них росли продажи, пусть качественно работают", - сказала она РИА Новости.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".
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