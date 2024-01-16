https://ria.ru/20240116/peskov-1921587724.html
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков - РИА Новости, 16.01.2024
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:21
2024-01-16T12:21
2024-01-16T12:21
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это очень ценный источник для получения информации о проблемах, оценки происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России, тех, которые принимают участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России", вчера они начали работу, было много материалов информационных на этот счет. Сегодня Путин с рядом из них пообщается отдельно, состоится беседа со свободной повесткой дня, очень ценный источник для получения информации... о тех проблемах, которые есть, оценка того, что происходит, меры поддержки и так далее. Поэтому сегодня такую беседу мы ожидаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков
Песков: Путин проведет встречу с муниципальными служащими для оценки проблем