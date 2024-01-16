https://ria.ru/20240116/peskov-1921587724.html

Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков

Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков - РИА Новости, 16.01.2024

Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:21

2024-01-16T12:21

2024-01-16T12:21

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это очень ценный источник для получения информации о проблемах, оценки происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России, тех, которые принимают участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России", вчера они начали работу, было много материалов информационных на этот счет. Сегодня Путин с рядом из них пообщается отдельно, состоится беседа со свободной повесткой дня, очень ценный источник для получения информации... о тех проблемах, которые есть, оценка того, что происходит, меры поддержки и так далее. Поэтому сегодня такую беседу мы ожидаем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин