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Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков - РИА Новости, 16.01.2024
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12:21 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/peskov-1921587724.html
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков - РИА Новости, 16.01.2024
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:21
2024-01-16T12:21
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это очень ценный источник для получения информации о проблемах, оценки происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России, тех, которые принимают участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России", вчера они начали работу, было много материалов информационных на этот счет. Сегодня Путин с рядом из них пообщается отдельно, состоится беседа со свободной повесткой дня, очень ценный источник для получения информации... о тех проблемах, которые есть, оценка того, что происходит, меры поддержки и так далее. Поэтому сегодня такую беседу мы ожидаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с муниципальными служащими, сообщил Песков

Песков: Путин проведет встречу с муниципальными служащими для оценки проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме "Малая родина - сила России", это очень ценный источник для получения информации о проблемах, оценки происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России, тех, которые принимают участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России", вчера они начали работу, было много материалов информационных на этот счет. Сегодня Путин с рядом из них пообщается отдельно, состоится беседа со свободной повесткой дня, очень ценный источник для получения информации... о тех проблемах, которые есть, оценка того, что происходит, меры поддержки и так далее. Поэтому сегодня такую беседу мы ожидаем", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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