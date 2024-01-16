https://ria.ru/20240116/peskov-1921586739.html
У Путина не запланировано встречи с премьером Нигера, заявил Песков
У Путина не запланировано встречи с премьером Нигера, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2024
У Путина не запланировано встречи с премьером Нигера, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:17
2024-01-16T12:17
2024-01-16T12:26
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"У президента не запланировано встреч, поэтому я предлагаю вам обращаться в министерство иностранных дел по этой теме", - сказал Песков в ответ на вопрос о приезде в Москву премьер-министра Нигера и возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Песков также отметил, что отношения России с африканскими странами продолжают развиваться по всем направлениям, направленный на это саммит "Россия - Африка" был результативным."Продолжается реализация тех пониманий, тех договоренностей, того общего настроя на углубление двусторонних отношений", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20231230/niger-1919083413.html
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нигер, дмитрий песков, россия, политика, владимир путин, москва
Нигер, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Владимир Путин, Москва
У Путина не запланировано встречи с премьером Нигера, заявил Песков
Песков: у Путина не запланировано встречи с премьер-министром Нигера