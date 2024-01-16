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Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок - РИА Новости, 16.01.2024
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09:08 16.01.2024 (обновлено: 09:10 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/perevozki-1921546922.html
Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок
Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок - РИА Новости, 16.01.2024
Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок
Напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:08
2024-01-16T09:10
в мире
красное море
европа
ансар алла
евросоюз
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%, сообщили РИА Новости в администрации бельгийского порта Антверпен – второго по величине в ЕС, имеющего первостепенное экономическое значение для всей Европы."Тарифы растут. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%", - сказал собеседник агентства.По данным администрации порта, задержка доставки грузов в среднем составляет сейчас 7-10 дней. "Проходя через Кейптаун, контейнеры больше времени проводят в пути", - пояснил собеседник агентства.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам. По его словам, Красное море является глобальным маршрутом транспортировки товаров, на который приходится около 10% мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота потребительских товаров и контейнерных перевозок. Если учитывать торговлю для Европы, то эти цифры еще выше. В этой связи Боррель сообщил, что направил странам-членам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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красное море
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в мире, красное море, европа, ансар алла, евросоюз, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Европа, Ансар Алла, Евросоюз, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок

Порт Антверпена: тарифы на морские грузоперевозки в Европу могут вырасти на 60%

© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия
Транспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%, сообщили РИА Новости в администрации бельгийского порта Антверпен – второго по величине в ЕС, имеющего первостепенное экономическое значение для всей Европы.
"Тарифы растут. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%", - сказал собеседник агентства.
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По данным администрации порта, задержка доставки грузов в среднем составляет сейчас 7-10 дней. "Проходя через Кейптаун, контейнеры больше времени проводят в пути", - пояснил собеседник агентства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам. По его словам, Красное море является глобальным маршрутом транспортировки товаров, на который приходится около 10% мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота потребительских товаров и контейнерных перевозок. Если учитывать торговлю для Европы, то эти цифры еще выше. В этой связи Боррель сообщил, что направил странам-членам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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