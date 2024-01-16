https://ria.ru/20240116/pavlograd-1921658115.html
Украинский Павлоград остался без света
Украинский Павлоград остался без света - РИА Новости, 16.01.2024
Украинский Павлоград остался без света
Аварийное отключение света произошло в Павлограде Днепропетровской области на Украине, город полностью обесточен, сообщили в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:38
2024-01-16T15:38
2024-01-16T15:41
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в Павлограде Днепропетровской области на Украине, город полностью обесточен, сообщили в Telegram-канале мэрии. "Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города", - говорится в сообщении мэрии. По данным администрации, на данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В Павлограде проживают более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, днепропетровская область, украина, в мире
Павлоград, Днепропетровская область, Украина, В мире
Украинский Павлоград остался без света
Мэрия Павлограда заявила об аварийном отключении света, город обесточен