https://ria.ru/20240116/pavlograd-1921658115.html

Украинский Павлоград остался без света

Украинский Павлоград остался без света - РИА Новости, 16.01.2024

Украинский Павлоград остался без света

Аварийное отключение света произошло в Павлограде Днепропетровской области на Украине, город полностью обесточен, сообщили в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:38

2024-01-16T15:38

2024-01-16T15:41

павлоград

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в Павлограде Днепропетровской области на Украине, город полностью обесточен, сообщили в Telegram-канале мэрии. "Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города", - говорится в сообщении мэрии. По данным администрации, на данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В Павлограде проживают более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

павлоград

днепропетровская область

украина

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Ольга Фомченкова

павлоград, днепропетровская область, украина, в мире