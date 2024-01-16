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Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды отправили в Китай
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды отправили в Китай - РИА Новости, 16.01.2024
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды отправили в Китай
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды по кличке Лэлэ отправили в Китай, сообщила компания Mandai Wildlife Group. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:37
2024-01-16T20:37
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды по кличке Лэлэ отправили в Китай, сообщила компания Mandai Wildlife Group. "Новое захватывающее путешествие Лэлэ начинается! Сегодня вечером он благополучно покинул Сингапур на борту специально зафрахтованного грузового самолета Singapore Airlines", — говорится в сообщении. Как отмечается на сайте компании, во время полета температура в салоне самолета поддерживается на уровне около 15 градусов по Цельсию, что соответствует температуре в прежней среде обитания Лэлэ. "Лэлэ будет VIP, или Очень Важной Пандой, на протяжении примерно 4,5-часового полета до своего нового дома", — говорится в релизе. Панды в зоопарках всего мира — часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.
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китай, сингапур, в мире
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды отправили в Китай
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды Лэлэ отправили в Китай
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Родившегося в Сингапуре детеныша большой панды по кличке Лэлэ отправили в Китай, сообщила компания Mandai Wildlife Group
.
"Новое захватывающее путешествие Лэлэ начинается! Сегодня вечером он благополучно покинул Сингапур на борту специально зафрахтованного грузового самолета Singapore Airlines", — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте компании, во время полета температура в салоне самолета поддерживается на уровне около 15 градусов по Цельсию, что соответствует температуре в прежней среде обитания Лэлэ.
"Лэлэ будет VIP, или Очень Важной Пандой, на протяжении примерно 4,5-часового полета до своего нового дома", — говорится в релизе.
Панды в зоопарках всего мира — часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.
Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.
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