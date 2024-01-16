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Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша" - РИА Новости, 16.01.2024
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15:30 16.01.2024 (обновлено: 16:16 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pamyatnik-1921654703.html
Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша"
Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша" - РИА Новости, 16.01.2024
Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша"
Деятели культуры "иногда путают двери", поэтому от них не стоит ожидать поступков в ответ на демонтаж советских памятников в Болгарии, заявил спикер ГД Вячеслав РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:30
2024-01-16T16:16
болгария
вячеслав володин
олег нилов
госдума рф
пловдив
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Деятели культуры "иногда путают двери", поэтому от них не стоит ожидать поступков в ответ на демонтаж советских памятников в Болгарии, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Но, увы, в прошлом году был демонтирован памятник Советской армии в Болгарии. Где они, деятели культуры с этими гражданствами? Вы хотите их сейчас разбудить, чтобы у них совесть проснулась? Коллеги, давайте откровенно здесь говорить. Многие из них, и деятели культуры, и представители бизнеса искали счастья за пределами страны... И когда вы говорите о деятелях культуры, увы, они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те. А вы хотите от них поступков", - сказал Володин на пленарном заседании. Он отметил, что сохранить советский памятник нужно также и гражданам Болгарии, "чтобы у них больше фашизм не приходил к власти". Ранее первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил отцу и сыну Бедросу и Филипу Киркоровым спеть у памятника "Алеша" в Болгарии. Госдума во вторник приняла проект постановления о заявлении в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив.
https://ria.ru/20231213/sofiya-1915470768.html
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болгария, вячеслав володин, олег нилов, госдума рф, пловдив, в мире
Болгария, Вячеслав Володин, Олег Нилов, Госдума РФ, Пловдив, В мире
Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша"

Володин думает, что деятели культуры не отреагируют на снос памятников Болгарией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Деятели культуры "иногда путают двери", поэтому от них не стоит ожидать поступков в ответ на демонтаж советских памятников в Болгарии, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Но, увы, в прошлом году был демонтирован памятник Советской армии в Болгарии. Где они, деятели культуры с этими гражданствами? Вы хотите их сейчас разбудить, чтобы у них совесть проснулась? Коллеги, давайте откровенно здесь говорить. Многие из них, и деятели культуры, и представители бизнеса искали счастья за пределами страны... И когда вы говорите о деятелях культуры, увы, они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те. А вы хотите от них поступков", - сказал Володин на пленарном заседании.
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Он отметил, что сохранить советский памятник нужно также и гражданам Болгарии, "чтобы у них больше фашизм не приходил к власти".
Ранее первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил отцу и сыну Бедросу и Филипу Киркоровым спеть у памятника "Алеша" в Болгарии.
Госдума во вторник приняла проект постановления о заявлении в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив.
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