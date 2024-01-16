https://ria.ru/20240116/pamyatnik-1921654703.html

Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша"

Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша" - РИА Новости, 16.01.2024

Володин не верит, что деятели культуры среагируют на снос памятника "Алеша"

Деятели культуры "иногда путают двери", поэтому от них не стоит ожидать поступков в ответ на демонтаж советских памятников в Болгарии, заявил спикер ГД Вячеслав РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

2024-01-16T16:16

болгария

вячеслав володин

олег нилов

госдума рф

пловдив

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/85/1515678549_0:97:3044:1810_1920x0_80_0_0_49a5c0abb6de1e3ed42f0380bb197699.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Деятели культуры "иногда путают двери", поэтому от них не стоит ожидать поступков в ответ на демонтаж советских памятников в Болгарии, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Но, увы, в прошлом году был демонтирован памятник Советской армии в Болгарии. Где они, деятели культуры с этими гражданствами? Вы хотите их сейчас разбудить, чтобы у них совесть проснулась? Коллеги, давайте откровенно здесь говорить. Многие из них, и деятели культуры, и представители бизнеса искали счастья за пределами страны... И когда вы говорите о деятелях культуры, увы, они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те. А вы хотите от них поступков", - сказал Володин на пленарном заседании. Он отметил, что сохранить советский памятник нужно также и гражданам Болгарии, "чтобы у них больше фашизм не приходил к власти". Ранее первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил отцу и сыну Бедросу и Филипу Киркоровым спеть у памятника "Алеша" в Болгарии. Госдума во вторник приняла проект постановления о заявлении в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив.

https://ria.ru/20231213/sofiya-1915470768.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

болгария

пловдив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, вячеслав володин, олег нилов, госдума рф, пловдив, в мире