https://ria.ru/20240116/pakistan-1921747155.html

Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за ракетного удара

Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за ракетного удара - РИА Новости, 16.01.2024

Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за ракетного удара

Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории, жертвами которого стали двое детей, нарушение суверенитета может иметь серьезные... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:31

2024-01-16T23:31

2024-01-16T23:41

в мире

пакистан

иран

белуджистан

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории, жертвами которого стали двое детей, нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия, сообщает МИД страны."Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории... Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.МИД сообщает, что в результате атаки Ирана погибли два ребенка, кроме того, ранения получили еще три девочки.Нота протеста подана соответствующему высокопоставленному чиновнику МИД Ирана в Тегеране. Кроме того, иранский поверенный в делах был вызван в МИД Пакистана, где ему сообщили, что ответственность за последствия удара будет лежать исключительно на Иране.Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, пакистан, иран, белуджистан