https://ria.ru/20240116/otmenit-1921610676.html

ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2024

ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:24

2024-01-16T13:24

2024-01-16T13:24

единая россия

владимир васильев

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. Ранее правительство до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. "Мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности", - сказал Васильев журналистам. Глава фракции отметил, что новогодние дни были очень морозные и не все регионы смогли пройти этот экзамен. По словам Васильева, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Программа модернизации сферы ЖКХ, которую поручил реализовать президент, реализуется, но ее темпы оставляют желать лучшего, также подчеркнул он.

https://ria.ru/20231217/gensovet-1916351266.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, владимир васильев