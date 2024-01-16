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ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2024
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13:24 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/otmenit-1921610676.html
ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ
ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2024
ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ
Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:24
2024-01-16T13:24
единая россия
владимир васильев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. Ранее правительство до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. "Мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности", - сказал Васильев журналистам. Глава фракции отметил, что новогодние дни были очень морозные и не все регионы смогли пройти этот экзамен. По словам Васильева, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Программа модернизации сферы ЖКХ, которую поручил реализовать президент, реализуется, но ее темпы оставляют желать лучшего, также подчеркнул он.
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единая россия, владимир васильев
Единая Россия, Владимир Васильев
ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

Васильев: ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Григорий Сысоев"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
"Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев.
Ранее правительство до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.
"Мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности", - сказал Васильев журналистам.
Глава фракции отметил, что новогодние дни были очень морозные и не все регионы смогли пройти этот экзамен. По словам Васильева, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Программа модернизации сферы ЖКХ, которую поручил реализовать президент, реализуется, но ее темпы оставляют желать лучшего, также подчеркнул он.
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