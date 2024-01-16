https://ria.ru/20240116/orvi-1921670640.html
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2024
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:24
2024-01-16T16:24
2024-01-16T16:29
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 2 неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ - 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе. 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербург, 75% - в остальных регионах РФ",- говорится в сообщении.Увеличилось и количество заболевших COVID-19 в России по сравнению с предыдущей неделей на 12,6% и составило свыше 27 тысяч случаев, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240115/zabolevaemost-1921510211.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: за неделю отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%