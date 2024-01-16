Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 16.01.2024 (обновлено: 16:29 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/orvi-1921670640.html
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2024
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:24
2024-01-16T16:29
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 2 неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ - 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе. 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербург, 75% - в остальных регионах РФ",- говорится в сообщении.Увеличилось и количество заболевших COVID-19 в России по сравнению с предыдущей неделей на 12,6% и составило свыше 27 тысяч случаев, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240115/zabolevaemost-1921510211.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94f312e4633fe9d87bfd248a003af742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: за неделю отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"На 2 неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ - 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе. 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербург, 75% - в остальных регионах РФ",- говорится в сообщении.
Увеличилось и количество заболевших COVID-19 в России по сравнению с предыдущей неделей на 12,6% и составило свыше 27 тысяч случаев, уточнили в пресс-службе.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза
15 января, 22:14
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала