https://ria.ru/20240116/orban-1921703916.html

Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе

Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе - РИА Новости, 16.01.2024

Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:28

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венгрия

виктор орбан

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европарламент

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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию. "Я хотел бы прояснить, что ни у меня, ни у моей партии нет никаких амбиций относительно европейских должностей. Мы национальные политики и полагаем, что наше призвание, работа и предстоящие дела здесь, в Венгрии. Мы охотно работаем с Брюсселем, помогаем другим странам, но в жизненных планах не фигурирует замена Венгрии, венгерского правительства на какую бы то ни было позицию в Европе. Мы хорошо чувствуем себя дома", - сказал Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества. Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. Сообщалось, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при временном отсутствии преемника (например, в случае, если лидеры стран ЕС на заседании Евросовета не смогут своевременно договориться по кандидатуре президента) пост временно перейдет премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС (с января по июнь 2024 года включительно страной-председателем является Бельгия, с июня по декабрь председательство в Совете перейдет Венгрии). Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Виктору Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".

https://ria.ru/20231213/orban-1915537694.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, евросовет, евросоюз, европарламент