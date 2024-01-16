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Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе - РИА Новости, 16.01.2024
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18:28 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/orban-1921703916.html
Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе
Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе - РИА Новости, 16.01.2024
Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:28
2024-01-16T18:28
в мире
венгрия
виктор орбан
евросовет
евросоюз
европарламент
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию. "Я хотел бы прояснить, что ни у меня, ни у моей партии нет никаких амбиций относительно европейских должностей. Мы национальные политики и полагаем, что наше призвание, работа и предстоящие дела здесь, в Венгрии. Мы охотно работаем с Брюсселем, помогаем другим странам, но в жизненных планах не фигурирует замена Венгрии, венгерского правительства на какую бы то ни было позицию в Европе. Мы хорошо чувствуем себя дома", - сказал Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества. Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. Сообщалось, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при временном отсутствии преемника (например, в случае, если лидеры стран ЕС на заседании Евросовета не смогут своевременно договориться по кандидатуре президента) пост временно перейдет премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС (с января по июнь 2024 года включительно страной-председателем является Бельгия, с июня по декабрь председательство в Совете перейдет Венгрии). Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Виктору Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".
https://ria.ru/20231213/orban-1915537694.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросовет, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросовет, Евросоюз, Европарламент
Орбан заявил, что не претендует на высокий европост в Брюсселе

Орбан заявил, что не претендует на пост главы Евросовета или другой в Брюсселе

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию.
"Я хотел бы прояснить, что ни у меня, ни у моей партии нет никаких амбиций относительно европейских должностей. Мы национальные политики и полагаем, что наше призвание, работа и предстоящие дела здесь, в Венгрии. Мы охотно работаем с Брюсселем, помогаем другим странам, но в жизненных планах не фигурирует замена Венгрии, венгерского правительства на какую бы то ни было позицию в Европе. Мы хорошо чувствуем себя дома", - сказал Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества.
Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. Сообщалось, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при временном отсутствии преемника (например, в случае, если лидеры стран ЕС на заседании Евросовета не смогут своевременно договориться по кандидатуре президента) пост временно перейдет премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС (с января по июнь 2024 года включительно страной-председателем является Бельгия, с июня по декабрь председательство в Совете перейдет Венгрии). Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Виктору Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза
13 декабря 2023, 14:47
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоветЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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