https://ria.ru/20240116/obsudil-1921634236.html

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте - РИА Новости, 16.01.2024

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, обсудил с ним... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:46

2024-01-16T14:46

2024-01-16T14:46

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, обсудил с ним ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины. "В Давосе встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном… Обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины, работу по украинской "формуле мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921553475.html

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в мире, давос, украина