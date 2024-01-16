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Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/obsudil-1921634236.html
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте - РИА Новости, 16.01.2024
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, обсудил с ним... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:46
2024-01-16T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
давос
украина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, обсудил с ним ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины. "В Давосе встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном… Обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины, работу по украинской "формуле мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.
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в мире, давос, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давос, Украина
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте и военные нужды

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
 Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, обсудил с ним ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины.
"В Давосе встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном… Обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины, работу по украинской "формуле мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДавосУкраина
 
 
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