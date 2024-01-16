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Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 16.01.2024 (обновлено: 21:04 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/obstrel-1921731932.html
Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области
Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области
Украинские войска обстреляли харьковское село Токаревка, в результате десяти "прилетов" никто не пострадал, сообщил глава пророссийской администрации... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:02
2024-01-16T21:04
специальная военная операция на украине
харьковская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли харьковское село Токаревка, в результате десяти "прилетов" никто не пострадал, сообщил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Под удар украинских боевиков попало село Токаревка. Более десяти прилетов пришлось по населенному пункту. Никто из жителей не пострадал, но есть повреждённые домовладения", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники администрации осмотрят и оценят разрушения, а также помогут в восстановлении строений.
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харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области

Ганчев: ВСУ нанесли более десяти ударов по селу Токаревка в Харьковской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли харьковское село Токаревка, в результате десяти "прилетов" никто не пострадал, сообщил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Под удар украинских боевиков попало село Токаревка. Более десяти прилетов пришлось по населенному пункту. Никто из жителей не пострадал, но есть повреждённые домовладения", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники администрации осмотрят и оценят разрушения, а также помогут в восстановлении строений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьПроисшествия
 
 
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