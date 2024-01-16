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Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области

Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2024

Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области

Украинские войска обстреляли харьковское село Токаревка, в результате десяти "прилетов" никто не пострадал, сообщил глава пророссийской администрации... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:02

2024-01-16T21:02

2024-01-16T21:04

специальная военная операция на украине

харьковская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли харьковское село Токаревка, в результате десяти "прилетов" никто не пострадал, сообщил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Под удар украинских боевиков попало село Токаревка. Более десяти прилетов пришлось по населенному пункту. Никто из жителей не пострадал, но есть повреждённые домовладения", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники администрации осмотрят и оценят разрушения, а также помогут в восстановлении строений.

харьковская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, происшествия