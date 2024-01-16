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Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/obstrel-1921609996.html
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три - кассетного типа, сообщило во вторник в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:23
2024-01-16T13:23
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три - кассетного типа, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 10.30 за 15 минут было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три - кассетного типа, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, с 10.30 за 15 минут было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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