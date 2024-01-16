Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три - кассетного типа, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 10.30 за 15 минут было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.