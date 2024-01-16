https://ria.ru/20240116/obstrel-1921576131.html
Израиль подвергся мощному ракетному обстрелу из сектора Газа
Израиль подвергся мощному ракетному обстрелу из сектора Газа - РИА Новости, 16.01.2024
Израиль подвергся мощному ракетному обстрелу из сектора Газа
Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:39
2024-01-16T11:39
2024-01-16T13:07
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв — РИА Новости. Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Всего выпущено порядка 50 ракет.На видео, распространенных в соцсетях, зафиксированы многочисленные перехваты снарядов израильской системой ПРО "Железный купол".Портал Ynet сообщил о прямом попадании ракеты в здание магазина в городе Нетивот. Данных о жертвах и пострадавших нет.Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о воздушной тревоге в населенных пунктов вблизи восточной границы с сектором Газа.Накануне министр обороны еврейского государства Йоав Галант в обращении к нации заявил, что этап интенсивных военных действий на севере сектора Газа завершился. Он также анонсировал скорое завершение боев на юге анклава.Галант выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240115/konflikt-1915630213.html
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Применение Израилем системы ПРО "Железный купол"
Применение Израилем системы ПРО "Железный купол"
2024-01-16T11:39
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РИА Новости
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Израиль подвергся мощному ракетному обстрелу из сектора Газа
Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв — РИА Новости.
Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа, сообщил 12-й канал
израильского телевидения.
Всего выпущено порядка 50 ракет.
На видео, распространенных в соцсетях, зафиксированы многочисленные перехваты снарядов израильской системой ПРО "Железный купол".
Портал Ynet сообщил о прямом попадании ракеты в здание магазина в городе Нетивот. Данных о жертвах и пострадавших нет.
США не смогут защитить Израиль
Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о воздушной тревоге в населенных пунктов вблизи восточной границы с сектором Газа.
Накануне министр обороны еврейского государства Йоав Галант в обращении к нации заявил, что этап интенсивных военных действий на севере сектора Газа завершился. Он также анонсировал скорое завершение боев на юге анклава.
Галант выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта