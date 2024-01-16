https://ria.ru/20240116/obstrel-1921558469.html
Источник: ВСУ нанесли более 70 ударов за сутки по Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли более 70 ударов за сутки по Херсонской области - РИА Новости, 16.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более 70 ударов за сутки по Херсонской области
Украинская армия за день нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:17
2024-01-16T10:17
2024-01-16T10:18
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по ним 52 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты враг совершил еще 22 обстрела", - сказал источник. Под ударами оказались Днепряны, Песчановка, Голая Пристань, Алешки, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Корсунка, Саги, Солонцы, Подстепное. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 70 ударов за сутки по Херсонской области
ВСУ нанесли 74 артиллерийских удара за сутки по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по ним 52 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты враг совершил еще 22 обстрела", - сказал источник.
Под ударами оказались Днепряны, Песчановка, Голая Пристань, Алешки, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Корсунка, Саги, Солонцы, Подстепное.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей