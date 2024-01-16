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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:21
2024-01-16T01:21
2024-01-16T01:21
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... семь обстрелов на донецком направлении... 19 обстрелов на горловском направлении... два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 90 единиц различных боеприпасов. Представительство сообщило, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица. В период с 8 по 15 января зафиксирован 221 факт вооруженных атак.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов