В Карабахе азербайджанские военные обнаружили склад оружия и боеприпасов
МО Азербайджана: военные в Карабахе обнаружили склад боеприпасов
Флаг Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Азербайджанские военные в Карабахе обнаружили склад оружия и боеприпасов, где находились в том числе ракеты и противотанковые мины, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"Обнаружен склад боеприпасов при осмотре строений в Карабахском экономическом районе. Из объекта гражданской инфраструктуры, использованной соединениями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в качестве военных складов, были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты", - говорится в сообщении.
В каком населенном пункте был обнаружен арсенал, в документе не указано.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. С сентября 2020 года власти Азербайджана переселили в Карабах более 4 тысяч граждан. В стране реализуется госпрограмма "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы, это один из приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.