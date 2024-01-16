https://ria.ru/20240116/obnalichivanie-1921655571.html

В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию

В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию - РИА Новости, 16.01.2024

В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию

Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:33

2024-01-16T15:33

2024-01-16T15:40

выставка-форум "россия"

экономика

россия

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

выставка-форум "россия"

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921652074_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_eae7d922c7a240a284b13d7471d61005.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия". Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора. Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей. По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231110/operatsii-1908536735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), выставка-форум "россия", вднх