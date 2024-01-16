https://ria.ru/20240116/obnalichivanie-1921655571.html
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию - РИА Новости, 16.01.2024
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию
Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:33
2024-01-16T15:33
2024-01-16T15:40
выставка-форум "россия"
экономика
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия". Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора. Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей. По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231110/operatsii-1908536735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Выставка-форум "Россия", ВДНХ
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию
Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора.
Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей.
По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.
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