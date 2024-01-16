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В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию - РИА Новости, 16.01.2024
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15:33 16.01.2024 (обновлено: 15:40 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/obnalichivanie-1921655571.html
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию - РИА Новости, 16.01.2024
В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию
Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:33
2024-01-16T15:40
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экономика
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владимир чистюхин
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия". Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора. Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей. По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.
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экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), выставка-форум "россия", вднх
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В ЦБ заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию

Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый зампред Банка России Владимир Чистюхин на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на пленарной сессии Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора.
Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей.
По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.
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