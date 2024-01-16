В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
Нью-Йорк ввел комендантский час для мигрантов из-за жалоб на попрошайничество
© AP Photo / Yuki IwamuraЛюди возле новогодних цифр "2024" на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AP Photo / Yuki Iwamura
Люди возле новогодних цифр "2024" на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв — РИА Новости. Власти Нью-Йорка вводят со вторника комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество — теперь приезжие должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 06:00.
Проблема мигрантов стала всерьез беспокоить городские власти после того, как губернатор Техаса Грэг Эбботт начал с 2022 года отправлять нелегальных мигрантов, проникших в США из Мексики, в том числе в Нью-Йорк. Даже в ночное время на Манхэттене в центре Нью-Йорка вблизи центров пребывания можно наблюдать толпящихся или слоняющихся без дела мигрантов.
Ранее газета The New York Post сообщала, что ввести комендантский час в мэрии Нью-Йорка решили после жалоб местных жителей на то, что "отчаявшиеся просители убежища стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду".
Пока комендантский час коснется лишь четырех центров временного пребывания: двух в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене. Мигранты должны будут отмечаться каждый день в приютах, подтверждая, что находятся в нем с 23:00 до 06:00.
Исключения могут вводиться лишь в случае, если того потребует работа или учеба приезжего. Также в порядке исключения можно будет нарушать комендантский час при посещении медицинских учреждений и органов легализации. При этом мигранты должны будут заранее уведомлять центр содержания о своих планах и подавать соответствующее заявление.
Эбботт и ряд других губернаторов регулярно выражают недовольство излишне мягкой миграционной политикой администрации Джо Байдена. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что власти предъявили иск 17 автобусным перевозчикам на 708 миллионов долларов за расходы, которые пошли или пойдут на содержание тысяч привезенных из Техаса мигрантов.