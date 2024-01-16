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В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов - РИА Новости, 16.01.2024
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00:01 16.01.2024 (обновлено: 08:47 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/nyu-york-1921518693.html
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов - РИА Новости, 16.01.2024
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
Власти Нью-Йорка вводят со вторника комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество — теперь приезжие... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:01
2024-01-16T08:47
нью-йорк (город)
техас
манхэттен
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НЬЮ-ЙОРК, 16 янв — РИА Новости. Власти Нью-Йорка вводят со вторника комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество — теперь приезжие должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 06:00. Проблема мигрантов стала всерьез беспокоить городские власти после того, как губернатор Техаса Грэг Эбботт начал с 2022 года отправлять нелегальных мигрантов, проникших в США из Мексики, в том числе в Нью-Йорк. Даже в ночное время на Манхэттене в центре Нью-Йорка вблизи центров пребывания можно наблюдать толпящихся или слоняющихся без дела мигрантов. Ранее газета The New York Post сообщала, что ввести комендантский час в мэрии Нью-Йорка решили после жалоб местных жителей на то, что "отчаявшиеся просители убежища стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду". Пока комендантский час коснется лишь четырех центров временного пребывания: двух в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене. Мигранты должны будут отмечаться каждый день в приютах, подтверждая, что находятся в нем с 23:00 до 06:00. Исключения могут вводиться лишь в случае, если того потребует работа или учеба приезжего. Также в порядке исключения можно будет нарушать комендантский час при посещении медицинских учреждений и органов легализации. При этом мигранты должны будут заранее уведомлять центр содержания о своих планах и подавать соответствующее заявление. Эбботт и ряд других губернаторов регулярно выражают недовольство излишне мягкой миграционной политикой администрации Джо Байдена. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что власти предъявили иск 17 автобусным перевозчикам на 708 миллионов долларов за расходы, которые пошли или пойдут на содержание тысяч привезенных из Техаса мигрантов.
https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html
https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html
нью-йорк (город)
техас
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нью-йорк (город), техас, манхэттен, джо байден, в мире
Нью-Йорк (город), Техас, Манхэттен, Джо Байден, В мире
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

Нью-Йорк ввел комендантский час для мигрантов из-за жалоб на попрошайничество

© AP Photo / Yuki IwamuraЛюди возле новогодних цифр "2024" на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Люди возле новогодних цифр 2024 на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Люди возле новогодних цифр "2024" на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв — РИА Новости. Власти Нью-Йорка вводят со вторника комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество — теперь приезжие должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 06:00.
Проблема мигрантов стала всерьез беспокоить городские власти после того, как губернатор Техаса Грэг Эбботт начал с 2022 года отправлять нелегальных мигрантов, проникших в США из Мексики, в том числе в Нью-Йорк. Даже в ночное время на Манхэттене в центре Нью-Йорка вблизи центров пребывания можно наблюдать толпящихся или слоняющихся без дела мигрантов.
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Мэр Нью-Йорка предрек городу уничтожение из-за засилья мигрантов
8 сентября 2023, 00:36
Ранее газета The New York Post сообщала, что ввести комендантский час в мэрии Нью-Йорка решили после жалоб местных жителей на то, что "отчаявшиеся просители убежища стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду".
Пока комендантский час коснется лишь четырех центров временного пребывания: двух в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене. Мигранты должны будут отмечаться каждый день в приютах, подтверждая, что находятся в нем с 23:00 до 06:00.
Исключения могут вводиться лишь в случае, если того потребует работа или учеба приезжего. Также в порядке исключения можно будет нарушать комендантский час при посещении медицинских учреждений и органов легализации. При этом мигранты должны будут заранее уведомлять центр содержания о своих планах и подавать соответствующее заявление.
Эбботт и ряд других губернаторов регулярно выражают недовольство излишне мягкой миграционной политикой администрации Джо Байдена. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что власти предъявили иск 17 автобусным перевозчикам на 708 миллионов долларов за расходы, которые пошли или пойдут на содержание тысяч привезенных из Техаса мигрантов.
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