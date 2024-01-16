https://ria.ru/20240116/nauka-1920566049.html

"Любят детей, не терпят давления". Составлен портрет современного вожатого

"Любят детей, не терпят давления". Составлен портрет современного вожатого - РИА Новости, 16.01.2024

"Любят детей, не терпят давления". Составлен портрет современного вожатого

Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) составили психологический портрет современного вожатого. Как сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:00

2024-01-16T05:00

2024-01-16T05:00

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общество

россия

новосибирская область

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

новосибирский государственный педагогический университет

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) составили психологический портрет современного вожатого. Как сообщили в пресс-службе вуза, во всероссийском исследовании приняли участие 25 детских оздоровительных лагерей из разных регионов (Архангельская область, Новосибирская область, Пермский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Челябинская область), были использованы методы социологического опроса, психологического тестирования в фокус-группах и интервью.Результаты показали, что современные вожатые, это преимущественно студенты педагогических вузов и колледжей, причем большинство из них – начинающие вожатые (не более 5 смен). Анализ мотивов выбора вожатской деятельности указывает на выраженный интерес молодежи к работе с детьми. Среди прочих аргументов – приобретение профессиональных навыков, развитие личностных качеств, творческих способностей и компетенций. Анализ ценностных приоритетов современных вожатых показал, что на первом месте у них стоит семья и взаимоотношения в ней (53,1%), на втором месте – любовь (51 %), на третьем – хорошие и верные друзья (49,9 %)."Мы хотели увидеть, что отличает современного вожатого от вожатого прошлых лет", – отметила одна из организаторов исследования, профессор кафедры педагогики и психологии НГПУ Елена Киселева, добавив, что в России существует большое количество летних вожатских практик, и педагогическому университету необходимо четко понимать, какие характеристики вожатской позиции стоит развивать, а какие уже хорошо сформированы.В целом же составленный психологический портрет говорит о том, что "современные вожатые ценят молодежную атмосферу лагеря, считают себя ответственными, воспитанными и толерантными людьми". Вместе с тем они ощущают, что "не всегда выдерживают большие нагрузки в лагере", "физически слабее предыдущих поколений вожатых", "очень плохо реагируют на обесценивание своей работы со стороны руководства", "сложно встраиваются в иерархию" и "не терпят давления".Исследование, проведенное учеными НГПУ совместно с крупнейшими региональными и федеральными операторами детского отдыха, показало, что вожатые демонстрируют высокий уровень знаний вожатской деятельности, но жалуются на нехватку практических навыков. Кроме того, они отмечали, что "серьезно не удовлетворены заработной платой вожатого, с учетом того, что работают примерно 17 часов в сутки".По мнению экспертов, портрет современного вожатого, представленный учеными новосибирского педуниверситета, поможет конкретизировать, уточнить, а в некоторых случаях – кардинально изменить действующие системы подготовки вожатских кадров.Так, например, директор МАУ ДО городской ресурсный центр ОООД "ФорУс" (г. Новосибирск) Сергей Маньков, комментируя итоги исследования, предложил ввести в учебные планы педагогических вузов и колледжей "инструктивные установочные выездные сборы для подготовки вожатых перед летней практикой". "Будущим вожатым важно заранее погрузиться в атмосферу лагеря, попробовать в "полевых" условиях инструктивного сбора применить свои теоретические знания, отработать практические навыки", – добавил он."Мы видим рост владения современными технологиями и возросший уровень общей функциональной грамотности вожатых", – отметил руководитель координационного совета МОО "Содействие детскому отдыху", директор лагеря "Новое поколение" Валерий Долгих. При этом, по его словам, отмечаются недостаточное владение педагогическими методами и приемами, необходимость специальной психологической подготовки и освоения способов саморегуляции."В целом же современный вожатый действительно современный, поскольку, как показало исследование, он обладает развитыми навыками XXI века: креативностью, критичностью мышления, способностью работать в команде и хорошей коммуникабельностью", – резюмировала Киселева.По ее мнению, результаты исследования будут полезны ученым и практикам, занимающимся проблемами развития и совершенствования деятельности детских оздоровительных лагерей РФ, испытывающим потребность в рефлексивном анализе характеристик современного вожатого.

https://ria.ru/20231122/orlenok-1910879948.html

https://sn.ria.ru/20180821/1526868183.html

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общество, россия, новосибирская область, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, новосибирский государственный педагогический университет, детские вопросы